Звільнення Демченка: у Зеленського назвали несподівану причину

У понеділок, 25 липня, президент України Володимир Зеленський звільнив з посади першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка. Як стало відомо згодом, таке рішення український лідер прийняв через погіршення стану здоров'я чиновника.

Відповідну інформацію виданню "Інтерфакс-Україна" повідомив речник президента Сергій Никифоров, наголосивши, що рішення Зеленського щодо кадрової зміни першого заступника секретаря РНБО було прийнято виключно через його стан здоров'я та неможливість повноцінно виконувати свої обов'язки у подальшому.

"Війна мобілізувала не лише нашу армію, а й усіх нас, усі державні органи. Ми зараз усі працюємо на межі наших можливостей. Велике фізичне та моральне навантаження. На жаль, стан здоров'я пана Демченка не дозволяє йому зараз працювати з таким навантаженням", — пояснив він.

Також Никифоров додав, що Демченко у повному обсязі виконав усі покладені на нього обов'язки, адже під час своєї професійної та дипломатичної кар'єри служив Україні виключно вірою та правдою.

Також речник президента застеріг недоброзичливців утриматися від поширення безпідставних обвинувачень і чуток наголосивши, що вони недоречні.

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