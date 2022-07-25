Увольнение Демченко: у Зеленского назвали неожиданную причину

Недоброжелателей призвали воздержаться от распространения фейков

В понедельник, 25 июля, президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко. Как стало известно впоследствии, такое решение украинский лидер принял из-за ухудшения состояния здоровья чиновника.

Соответствующую информацию изданию "Интерфакс-Украина" сообщил представитель президента Сергей Никифоров, подчеркнув, что решение Зеленского относительно кадровой смены первого заместителя секретаря СНБО было принято исключительно из-за его состояния здоровья и невозможности полноценно выполнять свои обязанности в дальнейшем.

"Война мобилизовала не только нашу армию, но и всех нас, все государственные органы. Мы сейчас все работаем на грани наших возможностей. Большая физическая и моральная нагрузка. К сожалению, состояние здоровья господина Демченко не позволяет ему сейчас работать с такой нагрузкой", – объяснил он.

Никифоров добавил, что Демченко в полном объеме выполнил все возложенные на него обязанности, ведь во время своей профессиональной и дипломатической карьеры служил Украине исключительно верой и правдой.

Также представитель президента предостерег недоброжелателей воздержаться от распространения безосновательных обвинений и слухов подчеркнув, что они неуместны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский недавно анонсировал проведение массовых кадровых изменений в ведомствах Службы безопасности Украины после чего, вслед за экс-председателем Бакановым были уволены еще несколько должностных лиц.