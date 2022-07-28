Працює "Богдана": у мережі показали нове відео зачистки Зміїного острова від окупантів

Українські військовослужбовці працювали дуже філігранно, використовуючи усі доступні кошти

Тема звільнення Зміїного острова від російських окупантів була неймовірно гарячою на початку літа. Однак під кінець червня всі зусилля ЗСУ були винагороджені — загарбники, залишивши величезну кількість техніки та документації, в паніці забралися з острова — під залпи українських знарядь, якими їх, по суті, і "викурили" з цього клаптика суші.

Як саме працювали над поверненням Зміїного додому, під контроль української армії, показав волонтер та капітан ЗСУ Мирослав Гай. У своєму Twitter він поділився відеозаписом, який зробив близько чотирьох тижнів тому.

На відео чітко видно, що одним із основних знарядь у протистоянні з росіянам на острові стала самохідна артилерійська установка "Богдана". На жаль, це озброєння вироблено лише в одному екземплярі, але навіть така унікальність не стала перепоною для визволення Зміїного.

Працює "Богдана"

Дим над позиціями окупантів на Зміїному

Щоразу, удар за ударом, українські військовослужбовці наближали довгоочікуваний ефект — змусити росіян тікати. І, як відомо, їм це вдалося. А як саме це було, краще подивитися самостійно.

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Зазначимо, що Мирослав Гай був одним із розробників операції щодо звільнення Зміїного. Раніше "Телеграф" вже публікував його докладне роз’яснення про те, як відбувалися бої за острів і що відіграло ключову роль.

Також ми розповідали, як українські військовослужбовці встановлювали державний прапор над клаптиком суші у Чорному морі. Без пригод, до речі, не обійшлося.