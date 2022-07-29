Глава МЗС України планує турне Африкою: подробиці

У планах глави МЗС України відвідати чотири чи п’ять країн

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про підготовку свого турне по країнам Африки і заявив, що нещодавня поїздка російського глави МЗС сергія лаврова африканськими країнами якраз була пов’язана з цими планами.

Про це він розповів в ефірі національного телемарафону у четвер, 28 липня, увечері.

"Готується моє турне, перше в історії української незалежності турне міністра закордонних справ до країн Африки", — сказав Кулеба.

За словами українського дипломата, до його планів входить відвідати "від чотирьох до п’яти країн".

"Це будуть виключно країни Субсахарської Африки, тобто не країни північної Африки, арабські, а ми поїдемо до центральної Африки", — розповів Кулеба.

При цьому глава МЗС України зазначив, що щойно почала просочуватися інформація про підготовку його турне, "як одразу в цей регіон вирушив пан лавров, глава МЗС росії, намагаючись скористатися моментом, щоб зміцнити позиції росії в цьому регіоні".

Кулеба висловив переконання, що африканське турне лаврова пов’язане з тим, що в росії бачать загрозу для себе в результативності його турне.

"Вони розуміють, що ми будемо ефективні на цьому напрямі. Вже почали протидіяти нашим зусиллям. Але нас це не стримує. Ми своїх цілей обов’язково досягнемо", — заявив Кулеба.

Субсахарська Африка — назва частини африканського континенту, за визначенням ООН, що складається з усіх африканських країн і територій, що повністю або частково розташовані на південь від пустелі Сахара.

Як повідомлялося, під час поїздки країнами Африки лаврову довелося взяти участь у кількох церемоніях та ритуалах, які викликали обговорення та шквал жартів у користувачів соцмереж.