Глава МИД Украины планирует турне по Африке: подробности

В планах главы МИД Украины посетить четыре или пять стран

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о подготовке своего турне в страны Африки и заявил, что недавняя поездка российского главы МИД сергея лаврова по африканским странам как раз была связана из-за этих планов.

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона в четверг, 28 июля, вечером.

"Готовится мое турне, первое в истории украинской независимости турне министра иностранных дел в страны Африки", — сказал Кулеба.

По словам украинского дипломата, в его планы входит посетить "от четырех до пяти стран".

"Это будут исключительно страны Субсахарской Африки, то есть не страны северной Африки, арабские, а мы поедем в центральную Африку", — рассказал Кулеба.

При этом глава МИД Украины отметил, что как только начала просачиваться информация о подготовке его турне, "как тут же в этот регион отправился господин лавров, глава МИД россии, пытаясь воспользоваться моментом, чтобы укрепить позиции россии в этом регионе".

Кулеба выразил убеждение, что африканское турне лаврова связано с тем, что в россии видят угрозу для себя ы результативности его турне.

"Они понимают, что мы будем эффективны на этом направлении. Уже начали противодействовать нашим усилиям. Но нас это не сдерживает. Мы своих целей обязательно достигнем", — заявил Кулеба.

Субсахарская Африка — название части африканского континента, по определению ООН состоящее из всех африканских стран и территорий, полностью или частично расположенных к югу от пустыни Сахара.

Как сообщалось, во время поездки по странам Африки лаврову довелось поучаствовать в нескольких церемониях и ритуалах, которые вызвали обсуждение и шквал шуток у пользователей соцсетей.