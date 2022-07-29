Глава МИД Украины планирует турне по Африке: подробности
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В планах главы МИД Украины посетить четыре или пять стран
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о подготовке своего турне в страны Африки и заявил, что недавняя поездка российского главы МИД сергея лаврова по африканским странам как раз была связана из-за этих планов.
Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона в четверг, 28 июля, вечером.
"Готовится мое турне, первое в истории украинской независимости турне министра иностранных дел в страны Африки", — сказал Кулеба.
По словам украинского дипломата, в его планы входит посетить "от четырех до пяти стран".
"Это будут исключительно страны Субсахарской Африки, то есть не страны северной Африки, арабские, а мы поедем в центральную Африку", — рассказал Кулеба.
При этом глава МИД Украины отметил, что как только начала просачиваться информация о подготовке его турне, "как тут же в этот регион отправился господин лавров, глава МИД россии, пытаясь воспользоваться моментом, чтобы укрепить позиции россии в этом регионе".
Кулеба выразил убеждение, что африканское турне лаврова связано с тем, что в россии видят угрозу для себя ы результативности его турне.
"Они понимают, что мы будем эффективны на этом направлении. Уже начали противодействовать нашим усилиям. Но нас это не сдерживает. Мы своих целей обязательно достигнем", — заявил Кулеба.
Субсахарская Африка — название части африканского континента, по определению ООН состоящее из всех африканских стран и территорий, полностью или частично расположенных к югу от пустыни Сахара.
Как сообщалось, во время поездки по странам Африки лаврову довелось поучаствовать в нескольких церемониях и ритуалах, которые вызвали обсуждение и шквал шуток у пользователей соцсетей.