На українців чекають "тропічні" вихідні: кому чекати злив, а де "нагріє" до пікових 33 градусів

Починаються останні "теплі" вихідні перед серпневим "похолоданням"

В останні два дні липня погода, як і прогнозували синоптики, побалує мешканців країни теплом та дощами.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Так, у суботу, 30 липня, в Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій та Донецькій областях у суботу очікується +27…+29°С. Але одеситам та мешканцям Миколаївської областей та тимчасово окупованого Криму слід готуватися до "африканських" +31…+33 °С – добре, що море у них поряд.

На решті території країни температура буде типовою для липня – у середньому +26…+28 °С.

Ще одне попередження: жителям Львівської, Івано-Франківської, Волинської, Рівненської, Житомирської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей варто виходити на прогулянку обов’язково з парасолькою з огляду на грози та дощі. У решті областей без опадів.

Погода в суботу, 30 липня

Дощі в суботу, помітно "охолодять" температуру повітря в ряді областей, тому на Заході країни буде помітно прохолодніше – від +17…+20 °С, на Закарпатті — +22…+24 °С. До того ж неділя буде дощовою у Житомирській, Рівненській, Волинській, Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій, Львівській та Вінницькій областях.

На решті території України прогнозуються дуже комфортні +26…+27 °С. На кілька градусів тепліше буде у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській та Київській областях. У Кіровоградській, Черкаській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях, як і раніше, пануватиме липнева спека — до +32 °С. Вночі температура повітря в Україні опуститься до +14…+16 °С, у південних областях — до +20…+22 °С.

Погода в неділю, 31 липня

Тому жителям більшості областей можна продовжувати насолоджуватися "тропічними" вихідними, адже вже наступного тижня, згідно з прогнозом синоптиків, на нас чекає відчутне падіння температури повітря в більшості областей, і лише в середині другої погода принесе якісь натяки на потепління, проте колишніх значень стовпчик термометра вже не досягне.