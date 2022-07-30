Украинцев ждут "тропические" выходные: кому ждать ливней, а где нагреет до "пиковых" 33 градусов

Начинаются последние "теплые" выходные перед августовским "похолоданием"

В последние два дня июля погода, как и прогнозировали синоптики, побалует жителей страны теплом и дождями.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Так, в субботу, 30 июля, в Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой и Донецкой областях в субботу ожидается +27…+29°С. Но одесситам и жителям Николаевской областей и временно оккупированного Крыма следует готовиться до "африканских" +31…+33 °С – благо, что море у них рядом.

На остальной территории страны температура будет типичной для июля — в среднем +26…+28 °С.

Еще одно предупреждение: жителям Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей стоит выходить на прогулку обязательно с зонтиком ввиду ожидающихся гроз и дождей. В остальных областях без осадков.

Погода в субботу, 30 июля

Прошедшие в субботу дожди заметно "охладят" температуру воздуха в ряде областей, поэтому на Западе страны будет заметно прохладнее – от +17…+20 °С, на Закарпатье — +22…+24 °С. К тому воскресенье будет дождливым в Житомирской, Ровенской, Волынской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой, Львовской и Винницкой областях.

На остальной территории Украины прогнозируются весьма комфортные +26…+27 °С. На несколько градусов теплее будет в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской и Киевской областях. В Кировоградской, Черкасской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях по-прежнему будет царить июльская жара — до +32 °С. Ночью температура воздуха в Украине опустится до +14…+16 °С, в южных областях — до +20…+22 °С.

Погода в воскресенье, 31 июля

Поэтому жителям большинства областей можно продолжать наслаждаться "тропическими" выходными, ведь уже на следующей неделе, согласно прогнозу синоптиков, нас ждет ощутимое падение температуры воздуха в большинстве областей, и только в средине второй погода принесет некие намеки на потепление, однако прежних значений столбик термометра уже не достигнет.