"Синоптичні метаморфози": стало відомо, якою буде погода у перший день серпня

Жителям багатьох областей доведеться пам’ятати про парасольки та плащі – але тільки на один день

Початок першого дня останнього місяця літа "порадує" українців "стрибками" від спеки до свіжості після дощу, коливаннями атмосферного тиску, грозою та сухістю, після яких одразу настане підвищена вологість.

Тому першого серпня нашим співгромадянам (особливо жінкам та всім метеозалежним чоловікам, а також дітям) рекомендується поберегти себе, пише у своєму телеграмі синоптик Наталія Діденко.

"Серпень почнеться такими неоднорідними дощами, а, точніше, їх хаотичним (на перший погляд) розподілом, що можна трохи розгубитися. Але — не надовго ", — зазначає експерт.

Щодо опадів: вранці та вдень у понеділок волога повітряна маса з дощами просунеться у східному напрямку, тому короткочасні дощі (місцями з грозами) охоплять центральні області, південну частину країни, та затримаються у Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

"Північ, північний схід та значна частина Західної України буде без опадів", — зазначає Наталія Діденко.

А ось увечері 1 серпня на заході проясниться, опади повністю припиняться, а на решті території України якраз домінуватиме волога погода з дощами та грозами.

Її прогноз підтверджують і висновки колег із Гідрометцентру: вони припускають, що протягом понеділка стовпчики термометрів у більшості областей України досягнуть +26+32 градусів, на півдні та південному сході до +34 градусів. І, звичайно, дощі у всіх зазначених регіонах.

Погода в понеділок, 1 серпня

У вівторок, 2 серпня, дощі закінчаться у західних областях, але жителям решти областей України пощастить менше – їм, як і раніше, доведеться вдень виходити з дому з парасольками. Єдина радість – опади також призведуть до невеликого зниження температури повітря.

Погода у вівторок, 2 серпня

Хоча, звісно, сильна спека все одно повернеться в Україну і серпень ще встигне порадувати теплих жартів спекотними днями. В цілому ж "температурні гойдалки" продовжуватимуться практично по всій країні протягом першої половини місяця, проте після цього прийде різке похолодання.