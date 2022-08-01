"Синоптические метаморфозы": стало известно, какой будет погода в первый день августа

Жителям многих областей придется помнить о зонтиках и плащах – но только на один день

Начало первого дня последнего месяца лета "порадует" украинцев "прыжками" от жары до свежести после дождя, колебаниями атмосферного давления, грозой и сухостью, после которых сразу наступит повышенная влажность.

Поэтому первого августа нашим согражданам (особенно женщинам и всем метеозависимым мужчинам, а также детям) рекомендуется поберечь себя, пишет в своем телеграм синоптик Наталья Диденко.

"Август начнется такими неоднородными дождями, а, точнее, их хаотическим (на первый взгляд) немного растерявшимся распределением. Но — не надолго", — отмечает эксперт.

Относительно осадков: утром и днем ​​в понедельник влажная воздушная масса с дождями продвинется в восточном направлении, поэтому кратковременные дожди (местами с грозами) охватят центральные области, южную часть страны, и задержатся в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

"Север, северо-восток и значительная часть Западной Украины будет без осадков", — отмечает Наталья Диденко.

А вот вечером 1 августа на западе прояснится, осадки полностью прекратятся, а на остальной территории Украины как раз будет доминировать влажная погода с дождями и грозами.

Ее прогноз подтверждают и вывод коллег из Гидрометцентра: они предполагают, что в течение понедельника столбики термометров в большинстве областей Украины достигнут +26+32 градусов, на юге и юго-востоке до +34 градусов. И, конечно же, дожди во всех указанных регионах.

Погода в понедельник, 1 августа

Во вторник, 2 августа, дожди закончатся в западных областях, но жителям остальной части Украины повезет меньше – им по-прежнему придется днем выходить из дома с зонтиками. Единственная радость – что осадки также приведут к небольшому снижению температуры воздуха.

Погода во вторник, 2 августа

Хотя, конечно, сильная жара все равно вернется в Украину и август еще успеет порадовать любителей тепла жаркими днями. В целом же "температурные качели" будут продолжаться практически по всей стране в течение первой половины месяца, однако после этого придет резкое похолодание.