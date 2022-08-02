Рус

Ракетні удари росії можуть посилитися: військовий експерт назвав ключову дату

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2614
Росіяни планують продовжувати ракетне жахіття для мирних українців Новина оновлена 02 серпня 2022, 08:23
Росіяни планують продовжувати ракетне жахіття для мирних українців

Сподіватися, що снарядів у росіян стало недостатньо, поки не доводиться

Серпень обіцяє бути дуже спекотним місяцем для України, і мова — зовсім не про погоду. Загостриться ситуація на різних напрямках фронту, прогнозує військовий експерт, полковник запасу Сергій Грабський. З-поміж іншого він попереджає про ймовірне збільшення кількості ракетних ударів по мирних містах з боку російських окупантів.

Як експерт розповів "Телеграфу", частота таких атак може залишитися на рівні липня, а часом навіть збільшитися. Це буде пов’язано з деякими важливими для українців та сакральними для кривавого диктатора путіна датами.

Однією із таких Сергій Грабський називає 24 серпня, День Незалежності України. Саме до головного національного свята українців, вважає полковник, і очікується чергове ракетне загострення у росіян. Крім психологічного тиску, така тактика працює ще й як відволікання від того, що відбувається на основній лінії фронту.

Для цього, пояснює військовий експерт, росіяни і регулярно обстрілюють ті ж прикордонні регіони Сумщини та Чернігівщини, а також випускають снаряди по інших містах України — великим і маленьким.

Варто зазначити, що Сергій Грабський уже називав одне із найважливіших завдань для українських захисників на серпень. Спойлер — вона стосується просування ЗСУ за південним напрямом.

Також "Телеграф" розповідав, що, на думку аналітика Віктора Бобиренка, чекає на Україну в серпні.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Сергій Грабський #Ракетний удар