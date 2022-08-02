Ракетні удари росії можуть посилитися: військовий експерт назвав ключову дату

Сподіватися, що снарядів у росіян стало недостатньо, поки не доводиться

Серпень обіцяє бути дуже спекотним місяцем для України, і мова — зовсім не про погоду. Загостриться ситуація на різних напрямках фронту, прогнозує військовий експерт, полковник запасу Сергій Грабський. З-поміж іншого він попереджає про ймовірне збільшення кількості ракетних ударів по мирних містах з боку російських окупантів.

Як експерт розповів "Телеграфу", частота таких атак може залишитися на рівні липня, а часом навіть збільшитися. Це буде пов’язано з деякими важливими для українців та сакральними для кривавого диктатора путіна датами.

Однією із таких Сергій Грабський називає 24 серпня, День Незалежності України. Саме до головного національного свята українців, вважає полковник, і очікується чергове ракетне загострення у росіян. Крім психологічного тиску, така тактика працює ще й як відволікання від того, що відбувається на основній лінії фронту.

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Для цього, пояснює військовий експерт, росіяни і регулярно обстрілюють ті ж прикордонні регіони Сумщини та Чернігівщини, а також випускають снаряди по інших містах України — великим і маленьким.

Варто зазначити, що Сергій Грабський уже називав одне із найважливіших завдань для українських захисників на серпень. Спойлер — вона стосується просування ЗСУ за південним напрямом.

Також "Телеграф" розповідав, що, на думку аналітика Віктора Бобиренка, чекає на Україну в серпні.