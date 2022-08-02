У двох областях України прогриміли вибухи: що відомо

Сили ППО ліквідували дві російські ракети

У вівторок, 2 серпня, під час повітряної тривоги, оголошеної після 17 години, у Вінницькій та Кіровоградській області місцеві жителі почали повідомляти про вибухи. За попередньою інформацією, близько чотирьох вибухів пролунало на Вінниччині, а ще декілька чули на Кіровоградщині. На момент виходу новини інформації про влучання в об'єкти інфраструктури не було, але громадян просять залишатися в укриттях.

Як повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, вибухи у Вінницькій області пов'язані з роботою протиповітряної оборони. Завдяки нашим військовим вдалося знищити дві російські ракети, які пролітали над областю.

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Нагадаємо, що кількома днями раніше сильних обстрілів зазнало місто Миколаїв. Атаку російських окупантів назвали найсильнішою за всі дні війни. Потужні вибухи лунали після години ночі та близько п’ятої ранку. Зруйновано низку об’єктів, пошкоджено житлові будинки. На місцях прильотів виникла низка пожеж.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що днями росіяни вдарили поряд із зупинкою в Миколаєві, через що серед білого дня загинуло багато мирних жителів.