В двух областях Украины прогремели взрывы: что известно

Силы ПВО ликвидировали две российские ракеты

Во вторник, 2 августа, во время воздушной тревоги, объявленной после 17 часов, в Винницкой и Кировоградской области местные жители начали сообщать о взрывах. По предварительной информации, около четырех взрывов раздалось в Винницкой области, а еще несколько слышали в Кировоградской. К моменту выхода новости информации о попадании в объекты инфраструктуры не было, но граждан просят оставаться в укрытиях.

Как сообщил глава Винницкой ОВ Сергей Борзов, взрывы в Винницкой области связаны с работой противовоздушной обороны. Благодаря нашим военным удалось уничтожить две российские ракеты, пролетавшие над областью.

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Напомним, что несколькими днями ранее сильные обстрелы подверглись городу Николаеву. Атаку российских оккупантов назвали сильнейшей за все дни войны. Мощные взрывы раздавались после часа ночи и около пяти утра. Разрушен ряд объектов, повреждены жилые дома. На местах прилетов возник ряд пожаров.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на днях россияне ударили рядом с остановкой в Николаеве, из-за чего среди бела дня погибли многие мирные жители.