"Гепарди" і не лише: в Україну прибула нова бойова техніка з Німеччини

ЗСУ отримали нову партію техніки з Німеччини

Німеччина передала Україні нову партію військової техніки, серед якої є кілька зенітних установок "Гепард".

Про це повідомляється у новому звіті німецького уряду, який було оприлюднено 2 серпня. У ньому зазначено, що окрім "Гепардів" у переліку також є мобільні комплекси РХБ-захисту.

Передана техніка йде із запасів Бундесверу.

Так, станом на 2 серпня німецька передала Україні вже вісім зенітних установок "Гепард", тоді як у попередньому звіті від 27 липня значилося лише три. Очікується, що ще 22 такі установки буде поставлено пізніше.

ЗУ "Гепард"

Також у звіті зазначено, що в Україну було поставлено 6 мобільних комплексів радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) HEP70 ABC, які прийшли вже з усім необхідним обладнанням та запасом дезактивуючих засобів.

HEP70 ABC

В оновленому списку також з’явилися нові позиції у списку обладнання та техніки, які готуються до постачання. Так туди увійшли 16 броньованих танкових мостоукладачів "Biber" та 20 додаткових антидронових систем.

Як повідомлялося раніше, про передачу перших ЗУ "Гепард" міністр оборони Олексій Резніков повідомляв 25 липня.

Найбільша проблема з їхніми постачаннями полягає у відсутності потрібної кількості 35-мм боєприпасів, оскільки Бундесвер більше цих установок не застосовує, а Швейцарія, як виробник, не схвалила їх постачання Україні. Втім, на початку липня з’явилася інформація, що виробництво снарядів може налагодити компанія з Норвегії.