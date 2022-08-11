Інфляція в Україні: стало відомо, що подорожчало більше і менше

Експерти кажуть, що продукти дорожчатимуть ще більше

Рівень інфляції в Україні у липні цього року досяг 22,2%, якщо порівнювати їх з показниками цього місяця станом на 2021 рік. За цей період найбільше подорожчав транспорт та продукти. Про це у четвер, 11 серпня, йдеться у даних Державної служби статистики.

Зазначається, що від початку поточного року в Україні ціни зросли в середньому на 18,2%. Найбільше подорожчав транспорт — інфляція склала 40%, а також продукти — 28,9%. Якщо застосувати цифри на практиці, то це означає, що за товар зі споживчого кошика, який у липні 2021 року коштував 100 гривень, зараз доведеться віддати 128,9 гривні.

Рівень інфляції на інші групи товарів за рік склав:

алкогольні напої — 19,9%;

одяг та взуття — 2,6%;

житло та комунальні послуги — 3,6%;

побутова техніка — 16,2%;

охорона здоров'я — 13,6%;

зв'язок — 12,2%;

відпочинок та культура — 10,8%;

освіта — 16,1%;

ресторани та готелі — 16,4%;

послуги — 15%.

У Держстаті відзначають, що рівень інфляції в червні склав всього 0,7%. Найбільшу роль у літньому здешевленні споживчого кошика відіграли сезонні продукти (фрукти, овочі, молочні товари). Це посприяло й тому, що у липні овочі й фрукти почали падати в ціні — -1,9% та -5,5% відповідно. Решта категорій продуктів трималися в діапазоні від 0 до 2%. Суттєво зросли ціни на яйця та хліб. Примітно, що у попередні роки місячна інфляція влітку опускалася майже до нуля.

Тим часом в Нацбанку висловили сподівання, що наступного року інфляція сповільниться коштом поступового зростання врожаїв та налагодження торгової логістики. Додатковий вплив матиме зниження світової інфляції та жорстка монетарна політика НБУ. Фахівці прогнозують, що споживча інфляція у 2023 році знизиться до близько 20% і лише наприкінці 2024 року впаде до однознакових рівнів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, в Україні продовжується зростання цін на продукти, а серед рекордсменів опинився хліб, без якого українці жити не можуть. Експерти кажуть, що така сумна статистика продовжуватиметься й надалі, а падатимуть у ціні виключно сезонні продукти.