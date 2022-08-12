В Україну прийде спека: де розігріє до +38 градусів

Жителям східних областей варто готуватися до спеки

Напевно, багато українців уже втомилися від затяжних дощів, проте синоптики не поспішають обнадіювати прогнозами, хоча й попереджають про різке підвищення температури повітря в низці областей.

Так, згідно з даними Укргідрометцентру, українцям доведеться миритися з опадами щонайменше до середини наступного тижня, хоча будуть місця, де дощів буде набагато менше.

13 серпня дощі та грози накриють практично всю територію України, крім Донецької та Луганської областей, а також Криму.

У неділю ж опади припиняться на Півночі, Сході та в частині південних областей. На Заході в цей день буде прохолодно — +23 ... +27 градусів, на противагу східним областях стовпчики термометра можуть піднятися аж до +38 градусів.

На початку нового тижня дощі знову поширяться спочатку на південні області, а потім доберуться і до східних.

Втім, на Сході вони припиняться у середу, 17 серпня. Тоді ж перепочинок від опадів отримають і мешканці західних областей.

Як повідомлялося раніше, прихід календарної осені в Україні очікується зовсім скоро, а ось до перших морозів українці ще встигнуть і потрапити під дощ у вересні, і насолодитися "бабиним літом" у жовтні.