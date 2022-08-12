В Украину придет жара: где разогреет до +38 градусов

Жителям восточных областей стоит готовиться к жаре

Наверняка многие украинцы уже устали от затяжных дождей, однако синоптики не спешат обнадеживать прогнозами, хотя и предупреждают о резком повышении температуры воздуха в ряде областей.

Так согласно данным Укргидрометцентра, украинцам придется мириться с осадками по меньшей мере до средины следующей недели, хотя будут места, где дождей будет намного меньше.

13 августа дожди и грозы накроют практически всю территорию Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

В воскресенье же осадки прекратятся на Севере, Востоке и в части южных областей. На Западе в этот день будет наиболее прохладно — +23…+27 градусов, в противовес в восточных областях столбики термометра могут подняться вплоть до +38 градусов.

В начале новой недели, дожди вновь распространятся сначала на южные области, а затем доберутся и до восточных.

Впрочем, на Востоке они прекратятся в среду, 17 августа. Тогда же передышку от осадков получат и жители западных областей.

Как сообщалось ранее, приход календарной осени в Украине ожидается совсем скоро, а вот до первых морозов украинцы еще успеют и попасть под дождь в сентябре, и насладиться "бабьим летом" в октябре.