Будет теплее, чем в начале осени: прогноз погоды в Украине на октябрь

Метеорологи прогнозируют почти полное отсутствие серьезных осадков

Календарная осень в Украине начнется совсем скоро, а вместе с ней придет ощутимое похолодание. Синоптики прогнозируют, что сентябрь не порадует украинцев теплой погодой почти нигде, однако ситуацию поправит октябрь.

Как передает Ukraina Today, теплую погоду на второй месяц осени прогнозируют специалисты гидрометеорологического центра, исследовавшие погодные условия предыдущих лет.

Прогноз погоды на октябрь 2022

Октябрь этого года начнется в Украине с "бабьего лета", тем самым приятно удивит население после холодного сентября. Метеорологи говорят, что дни будут теплыми, ясными с почти безоблачным небом и комфортными температурными показателями.

Дожди, по прогнозам синоптиков, пойдут только к концу месяца, но они таки принесут значительное похолодание и сильный ветер, плавно подготовив украинцев к холодному ноябрю.

Напомним, что более подробный прогноз погоды на все осенние месяцы доступен в материале "Телеграфа" по ссылке. Также мы писали, что осенью украинцев может ожидать рост цен на продукты или даже их дефицит. Такой прогноз дали в Минагрополитики.