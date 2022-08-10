Буде тепліше, ніж на початку осені: прогноз погоди в Україні на жовтень

Метеорологи прогнозують майже повну відсутність серйозних опадів

Календарна осінь в Україні розпочнеться зовсім скоро, а разом з нею прийде відчутне похолодання. Синоптики прогнозують, що вересень не порадує українців теплою погодою майже ніде, однак ситуацію виправить жовтень.

Як передає Ukraina Today, теплу погоду на другий місяць осені прогнозують фахівці гідрометеорологічного центру, які досліджували погодні умови попередніх років.

Прогноз погоди на жовтень 2022

Жовтень цього року розпочнеться в Україні з "бабиного літа", тим самим приємно здивує населення після холодного вересня. Метеорологи кажуть, що дні будуть теплими, ясними з майже безхмарним небом та комфортними температурними показниками.

Дощі, за прогнозами синоптиків, підуть аж під кінець місяця, але вони таки принесуть значне похолодання та сильний вітер, плавно підготувавши українців до холодного листопада.

Нагадаємо, що більш детальний прогноз погоди на всі осінні місяці доступний у матеріалу "Телеграфу" за посиланням. Також ми писали, що восени українців може чекати зростання цін на продукти або навіть їхній дефіцит. Такий прогноз дали в Мінагрополітики.