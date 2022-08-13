Проходження військової служби за місцем проживання: що робити, якщо відправили до іншої області
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 267
Певні категорії осіб можуть проходити службу лише за місцем прописки
Через початок російського вторгнення в Україні було оголошено загальну мобілізацію, а багато українців самі добровільно пішли захищати країну. Однак трапляються випадки, коли певні категорії осіб, які можуть проходити службу лише за місцем проживання, виявляються далеко від рідного дому.
Як розповів у коментарі "Телеграфу" голова профспілки "Українська незалежна фундація юристів" Ростислав Кравець, попри те, що подібне положення прописано у 23-й статті закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", подібних речей часто не дотримуються.
Так, серед військовозобов’язаних є деякі категорії осіб, які можуть проходити службу лише за власним бажанням і лише за своїм місцем проживання. До них відносяться багатодітні батьки, а також батьки дітей з інвалідністю, або особи з інвалідністю.
Проте, каже Кравець, практика показує, що цього не дотримуються і людина, прописана, наприклад, у Львівській області може опинитися на Донбасі.
За словами юриста, у разі бажання ця людина може подати рапорт до командира частини, в якому вказати, що зобов’язана проходити службу лише у своїй рідній області, після чого її мають перевести.
Більше відповідей на наболілі питання, пов’язані з мобілізацією, можна знайти у матеріалі "Телеграф": Бронь, роздача повісток та звільнення: 5 популярних питань щодо мобілізації та відповіді юриста на них.