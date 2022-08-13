Проходження військової служби за місцем проживання: що робити, якщо відправили до іншої області

Певні категорії осіб можуть проходити службу лише за місцем прописки

Через початок російського вторгнення в Україні було оголошено загальну мобілізацію, а багато українців самі добровільно пішли захищати країну. Однак трапляються випадки, коли певні категорії осіб, які можуть проходити службу лише за місцем проживання, виявляються далеко від рідного дому.

Як розповів у коментарі "Телеграфу" голова профспілки "Українська незалежна фундація юристів" Ростислав Кравець, попри те, що подібне положення прописано у 23-й статті закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", подібних речей часто не дотримуються.

Так, серед військовозобов’язаних є деякі категорії осіб, які можуть проходити службу лише за власним бажанням і лише за своїм місцем проживання. До них відносяться багатодітні батьки, а також батьки дітей з інвалідністю, або особи з інвалідністю.

Проте, каже Кравець, практика показує, що цього не дотримуються і людина, прописана, наприклад, у Львівській області може опинитися на Донбасі.

За словами юриста, у разі бажання ця людина може подати рапорт до командира частини, в якому вказати, що зобов’язана проходити службу лише у своїй рідній області, після чого її мають перевести.

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Більше відповідей на наболілі питання, пов’язані з мобілізацією, можна знайти у матеріалі "Телеграф": Бронь, роздача повісток та звільнення: 5 популярних питань щодо мобілізації та відповіді юриста на них.