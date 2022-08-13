Прохождение военной службы по месту жительства: что делать, если отправили в другую область

Определенные категории лиц могут проходить службу лишь по месту прописки

Из-за начала российского вторжения в Украине была объявлена всеобщая мобилизация, а многие украинцы сами добровольно пошли защищать страну. Однако бывают случаи, когда определенные категории лиц, которые могут проходить службу только по месту проживания, оказываются далеко от родного дома.

Как рассказал в комментарии "Телеграфу" глава профсоюза "Украинская независимая фундация юристов" Ростислав Кравец, несмотря на то, что подобное положение прописано в 23-й статье закона Украины "О мобилизационной подготовки и мобилизации", подобные вещи зачастую не соблюдаются.

Так среди военнообязанных есть некоторые категории лиц, которые могут проходить службу лишь по собственному желанию и только по своему месту проживания. К ним относятся многодетные родители, а также родители детей с инвалидностью, либо же лица с инвалидностью.

Однако, говорит Кравец, практика показывает, что этого не придерживаются и человек, прописанный, к примеру, во Львовской области может оказаться на Донбассе.

По словам юриста, в случае наличия желания этот человек может подать рапорт к командиру части, в котором указать, что обязан проходить службу лишь в своей родной области, после чего его должны перевести.

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Больше ответов на наболевшие вопросы, связанные с мобилизацией, можно найти в материале "Телеграф": Бронь, раздача повесток и увольнение: 5 популярных вопросов о мобилизации и ответы юриста на них.