Ще одна категорія українців може отримати відстрочку від мобілізації: про кого мова

Насамперед слід вирішити питання з можливістю створювати "броню" для співробітників агрокомпаній

Кінець літа — розпал збору врожаю, що важливо для української економіки, особливо в період повномасштабної війни з росією. З огляду на ймовірне продовження загальної мобілізації аж до листопада представники агросфери занепокоїлися про те, щоб успішно закінчити з усіма польовими роботами. Тому й створили звернення до Мінекономіки, у якому просять забезпечити можливість "бронювання" працівників аграрних компаній на період збирання врожаю.

Ідея належить асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", повідомляє офіційний портал організації. Представники суспільства наголошує, що працівники аграрного бізнесу зараз роблять усе можливе, щоб економіка України й надалі функціонувала в міру можливості своїх сил.

Частина компаній, які займаються збиранням урожаю, не можуть "бронювати" своїх співробітників. Тому й стикаються з проблемою відсутності кваліфікованих спеціалістів, коли час заходить про роботу у полі. Через це нормальний збір урожаю виявляється під загрозою.

Насамперед пропонується дозволити "броню" тим людям, які раніше не проходили військову службу, — терміном на шість місяців. При цьому хочуть дозволити підприємствам залишати не менше ніж 70% від усього персоналу, включаючи адміністрацію компанії. Представники останньої нібито є "ключовими особами, від яких залежить подальша робота підприємства". Для спрощення процесу аграрії пропонують якнайшвидше запровадити послугу "єБронування", щоб мінімізувати бюрократію та паперову роботу.

Поки що відповіді від Міністерства економіки України не надійшло.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про ймовірне підвищення віку призовників до України. Відразу спойлер — подібна ініціатива поки що не втілена в життя, але спочатку передбачається бути добровільною.

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