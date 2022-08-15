Ключовими у війні стануть два місяці: харківський бізнесмен про переломний момент на фронті

Йти на підписання мирного договору з росією не варто, вважає підприємець та меценат

росія продовжує атакувати, зганяє на війну в Україну як кадрових військових, так і добровольців, але перелом у війні вже настає. У цьому впевнений харківський бізнесмен та волонтер Юрій Сапронов, який багато спілкується із військовими та стежить за ситуацією в регіоні.

У своєму інтерв’ю "Телеграфу" підприємець, який залишився під час війни у Харкові, розповів, що найвідповідальнішими місяцями будуть серпень та вересень. Він також висловив думку, що росія хоче переговорів, але мирні договори будуть фікцією. Обидві країни після нього продовжать готуватися до війни і буде питання, кому вдасться краще перевести економіку країни на військові рейки. Україна це зможе, упевнений Сапронов.

Зміни вже видні по Харкову, ділиться Сапронов. У людей змінилося сприйняття росії, а лінія оборони значно відрізняється від того, що було 24 лютого.

Бізнесмен також окреслив, що саме він вважає беззаперечною перемогою України — це повернення всіх територій хоча б по адмінкордони Донеччини та Луганщини. З Кримом — "потім розбиратимемося". Але у такій перемозі криється нюанс. Мешканці Донецької та Луганської області на окупованій частині були під російською пропагандою 8 років та діти, які у 2014 році закінчували початкову школу, зростали в умовах ненависті до України. "Я не впевнений, що там залишилися українці за духом, хоча вони українці за паспортом та народженням", — каже Сапронов, зазначаючи, що відповіді у нього немає. За його даними на території областей залишилися здебільшого старі люди — до війни там жили близько 6,5 млн людей, зараз — менш як 2 млн людей.

Також Сапронов припустив долю Харкова у післявоєнний час. Він вважає, що до міста не зайдуть великі інвестори, а основу становитиме малий бізнес. Повне інтерв’ю бізнесмена за посиланням: Юрій Сапронов: "Перелом у війні настає. Серпень і вересень будуть два найвідповідальніші місяці"