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Стартує додаткова сесія НМТ: де дізнатись час та місце проведення тестування

Автор
Юлія Потерянко Юлія Потерянко
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Автор
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Інформацію просять не розголошувати публічно
Інформацію просять не розголошувати публічно

Нова сесія вступного тестування триватиме з 16 по 20 серпня

Складання Національного мультипредметного тесту, який ще називають спрощеним ЗНО, з 16 серпня переходить в фазу додаткової сесії. Вона триватиме до 20 серпня. Абітурієнтів, які зареєструвались для участі в цьому етапі, просять уважно ознайомитись з часом та місцем проведення іспиту.

Як повідомляє портал "Освіта.ua", відповідна інформація надійшла учасникам сесії у запрошенні, яке кожен отримав на свою інформаційну сторінку. Усіх учасників сесії просять зайти на неї та самостійно сформувати отримане запрошення. За можливості його також дуже бажано роздрукувати і взяти з собою на іспит.

В усіх запрошеннях час початку іспиту вказано за Києвом. Це важливо врахувати тим, хто складатиме тест за кордоном.

Згідно з правилами проведення тестування, допуск до аудиторій, де відбувається тестування, почнеться за 30 хвилин до часу, вказаного у запрошенні. А за 10 хвилин до цього часу учасників тесту припинять пускати у приміщення тимчасового екзаменаційного центру. Тому прибувати на складання НМТ варто заздалегідь.

Як повідомляв "Телеграф", учасників тестування просять не розголошувати і не публікувати у відкритому доступі час та місце свого іспиту з міркувань безпеки.

Теги:
#Вступна кампанія #Тестування #НМТ