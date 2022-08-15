Стартует дополнительная сессия НМТ: где узнать время и место проведения тестирования

Новая сессия вступительного тестирования продлится с 16 по 20 августа

Сдача Национального мультипредметного теста, который еще называют упрощенным ЗНО, с 16 августа переходит в фазу дополнительной сессии. Она продлится до 20 августа. Абитуриентов, зарегистрировавшихся для участия в этом этапе, просят внимательно ознакомиться с временем и местом проведения экзамена.

Как сообщает портал "Освіта.ua", соответствующая информация поступила участникам сессии в приглашении, которое каждый получил на свою информационную страницу. Всех участников сессии просят зайти на нее и самостоятельно сформировать полученное приглашение. При возможности его также очень желательно распечатать и взять с собой на экзамен.

Во всех приглашениях время начала экзамена указано по Киеву. Это важно учесть тем, кто будет сдавать тест за границей.

Согласно правилам проведения тестирования, допуск в аудитории, где проходит тестирование, начнется за 30 минут до времени, указанного в приглашении. А за 10 минут до этого времени участников теста перестанут пускать в помещение временного экзаменационного центра. Поэтому прибывать на сдачу НМТ следует заранее.

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Как сообщал "Телеграф", участников тестирования просят не разглашать и не публиковать в открытом доступе время и место своего экзамена по соображениям безопасности.