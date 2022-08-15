Ейфорія передчасна: військовий експерт пояснив відступ рф з правого берега Дніпра

Окупанти змінюють стратегію на Херсонському напрямку

Останні дні українців чимало порадували новини про перекидання керівництва російських окупантів з правого берега Дніпра на лівий, проте це може говорити про зміну тактики ворога, а не про його відступ на південному напрямку.

Таку думку у коментарі для "Телеграфу" висловив військовий експерт та полковник запасу Сергій Грабський.

"Це не означає, що росіяни біжать. Я б застеріг від передчасної ейфорії", — наголошує експерт.

На його думку, росіяни могли просто відмовитись від можливого наступу на Кривий Ріг та Миколаїв на тлі успішних атак Збройних сил України.

"Але противник не біжить, а переводить війська в позицію жорсткої оборони. І саме з цим може бути пов’язане перекидання пунктів управління на лівий берег Дніпра", — наголосив Грабський.

Нагадаємо, що про переміщення керівного складу окупантів з правого на лівий берег Дніпра в Херсонській області першим заявив 13 серпня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, — це було після виведення з ладу Антонівського та Новокаховського мостів.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні інформацію про евакуацію російського командування на Херсонському напрямку підтвердила керівник об’єднаного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.