Що відбувається на фронті, довкола ЗАЕС, і чого чекати далі – аналіз від військового експерта

Більшість маневрів росіян позбавлені сенсу з військової точки зору і є банальним терором та шантажем

До середини серпня основні бойові дії відбуваються на сході та півдні України, а також у Харківській області.

Російські окупанти роблять спроби прориву, ЗСУ дають відсіч.

Військовий експерт, полковник запасу Сергій Грабський розповів "Телеграфу" про те, що відбувається на фронтах, і чого очікувати в найближчому майбутньому.

На півдні ворог іде у жорстку оборону

"Україна розширила географію завдання ударів. Я свідомо опускаю коментарі Генштабу щодо Криму і того, що сталося з ворожим аеропортом у районі Новофедорівки. Але ми можемо чітко стверджувати, що завдавалися удари по іншим виходам з Криму. А саме – за напрямами, які ведуть на Генічеськ і Новоолексіївку. І це тішить, оскільки означає, що ми маємо можливість поставити під вогневий контроль переміщення супротивника за цими напрямками. І завдавати ударів у глибину бойових порядків росіян. Тим самим знищуючи глибокі тилові бази постачання противника", – пояснює Сергій Грабський.

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За його словами, продовжується знищення органів управління, баз противника на окупованих територіях на лівому березі Дніпра. Тим самим знищуються можливості повномасштабних поставок південному угрупованню окупантів, яке поки що оперує на правому березі Дніпра.

Південний напрямок зараз у ракурсі уваги, зазначає полковник.

"Багато хто звертає увагу, що нібито противник виводить пункти управління з правого на лівий берег Дніпра. Але це не означає, що росіяни біжать. Я б застеріг від передчасної ейфорії. Тому що такі дії можуть свідчити, наприклад, про те, що противник відмовився внаслідок серйозних ударів з боку ЗСУ від спроб здійснити наступ на Миколаїв чи Кривий Ріг. Але він не біжить, а переводить війська у позицію жорсткої оборони. І саме з цим може бути пов’язане перекидання пунктів управління на лівий берег Дніпра", — пояснює військовий експерт .

На Донбасі противник вгризається в оборонні укріплення ЗСУ

"Продовжуються важкі бої на Донбасі. Противник дещо змінив тактику та напрямки ударів. Він поки що не чинить активних дій у районі Слов’янська та Сіверська. А саме – не намагається наступати піхотними підрозділами. Там тривають масовані обстріли із застосуванням артилерії, постійний тиск на наші укріплення, але без особливих успіхів", – розповідає полковник.

Він зазначає, що дещо інша ситуація на Бахмутському напрямку, а також на напрямі від Авдіївки до Мар’їнки. Там противник відчайдушно намагається просунутися у глибину наших позицій. Він буквально вгризається в оборонні зміцнення ЗСУ, але без особливого успіху.

"Втім, внаслідок значної переваги росіян у силах і засобах, серйозної переваги в артилерії, де-не-де вони буквально втискаються у наші позиції. Бої такого плану йдуть у Мар’їнці, у Пісках, на підходах до Авдіївки, – наголошує Сергій Грабський. – Продовжуються спроби росіян прорватися до Бахмута. Бої йдуть у районі Соледара. Росіяни не відмовилися від намірів захопити Донбас. Просто змінили зараз напрямок завдання ударів".

Що відбувається навколо ЗАЕС

Неспокійна ситуація і у районі Запорізької атомної електростанції, продовжує полковник. Нікополь та Марганець обстрілюються з іншого берега Дніпра, під прикриттям ЗАЕС.

"Слід розуміти, що ЗАЕС є не стільки військовим, скільки політичним засобом впливу на все, що пов’язано з експлуатацією ядерних реакторів. Це завжди викликає досить нервову світову реакцію, особливо після катастроф у Чорнобилі та Фукусімі, – наголошує Сергій Грабський. – Тож ми бачимо швидше, на мій погляд, спосіб політичного міжнародного шантажу з боку росії з метою виторгувати якісь преференції. Наприклад, послабити санкційний тиск або посадити Україну за стіл переговорів з окупантами. З військової точки зору, такі дії не мають жодного значення".

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Обстрілюючи Нікополь, противник виконує ще свої стратегічні політико-економічні цілі, знищуючи інфраструктуру України. Завдаючи ударів по основах нашої економічної безпеки, зокрема. Але з військового погляду це не має жодного значення, пояснює полковник.

Терор на Харківському напрямку та загроза з півночі

На Харківському напрямку, за словами полковника, продовжуються, як раніше казали, бої місцевого значення.

"Обидві сторони намагаються досягти якихось тактичних переваг. Противник відчайдушно намагається "дотягнутися" до Харкова, завдаючи ударів системами залпового вогню та артилерією по міській інфраструктурі. Це не має жодного відношення до бойових дій. Це – елементарний терор", – наголошує Сергій Грабський.

Активних бойових дій ми більше ніде не спостерігаємо, зазначає полковник. Натомість бачимо демонстративні дії росіян у Чернігівській та Сумській областях, де під ударами прикордонні населені пункти.

"Ну й продовжується зосередження військ противника, бойовий навчальний процес на території Білорусі. Туди підвозяться додаткові сили та засоби протиповітряної оборони, переміщується авіаційна техніка. Противник проводить польові навчання. Ситуація залишається напруженою", – констатує Сергій Грабський.

Противник намагатиметься тиснути на Донбасі, ми – на півдні

Якщо говорити про новий тиждень, то маючи такий перелік цілей для реактивних систем залпового вогню HIMARS, як у нас, маючи потужні постачання боєприпасів (і для арти, і для РСЗВ), ми, швидше за все, спостерігатимемо продовження знищення логістичної інфраструктури супротивника на півдні та Донбасі, прогнозує полковник. Щоб підірвати основу поставок та змусити окупантів відмовитися від наступальних дій.

"Говорити про те, що ми рухатимемося вперед, поки не доводиться. Тому що не видно напрямів завдання ударів, за допомогою яких ми можемо це робити, — пояснює Сергій Грабський. — Задум військової операції залишається на даний момент таємницею. І це правильно. Але те, що ми успішно стримуємо супротивника, не даючи йому можливості застосовувати свою перевагу – факт".

Тож ситуація, констатує військовий експерт, у найближчому майбутньому залишиться тією ж, що і раніше. Противник намагатиметься тиснути на Донбасі, ми – на півдні. Триватимуть обстріли вздовж усієї лінії фронту. А росіяни не зупинять свої демонстраційні та турбуючі дії на Чернігівському та Сумському напрямках.