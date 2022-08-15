"Надія на чесні суди є": Вищу раду правосуддя поповнили ще два члени, один з них - учасник Євромайдану

Обидва кандидати отримали найбільшу підтримку з боку нардепів Верховної Ради

У понеділок, 15 серпня, Вища рада правосуддя поповнилася двома новими кандидатами — до органу пройшли Роман Маселко та Микола Мороз. Після цих призначень дехто з громадських діячів заявив, що з'явилася надія на чесні суди в Україні.

Як повідомив у Telegram нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, свої голоси за Маселка віддали 203 народних обранці, а за Мороза проголосував 291 депутат Верховної Ради. Ще два кандидати — Олена Заічко та В'ячеслав Талько — які отримали 137 та 79 голосів відповідно, не пройшли у ВРП. А у фінальному голосуванні за двох кандидатів віддали голоси 258 членів парламенту.

Коротка довідка про кандидатів, які йшли у ВРП

На обрання членом ВРП Романа Маселка, який у часи Євромайдану безплатно захищав як адвокат близько двох десятків автомайданівців, відреагували у Центрі протидії корупції. Там зазначили, що центр кілька років добивався судової реформи і призначення Маселка — проміжний результат.

"Призначення до ВРП Романа Маселка, відомого борця за незалежність і доброчесність суддів, не є завершенням реформи, проте це важливий крок в її напрямку. Попереду інші призначення, зокрема, 8 членів ВРП мають обрати судді. І ми досі дуже скептичні щодо їхнього вибору, тому будемо ретельно стежити за процесом надалі. Суддівська мафія намагалась зірвати сьогоднішнє голосування. Але цей план провалився, в тому числі завдяки згуртованості суспільства. Тримаємо стрій надалі!", — йдеться у повідомленні Центру протидії корупції.

Тим часом громадський діяч та волонтер Роман Балан (більше відомий як Роман Сініцин) на власній сторінці у Facebook зазначив, що обрання Маселка та Мороза до Вищої ради правосуддя дає надію на чесні суди в Україні та подякував за таке голосування депутатам Верховної Ради.

"Щойно рада призначила двох членів ВРП. Рому Маселка і Миколу Мороза. А отже надія на судову реформу і чесні суди таки є", — написав волонтер.

Довідка: Вища рада правосуддя (ВРП) — колегіальний, незалежний конституційний орган державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції та законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні після звільнення Ірини Венедіктової з'явився новий генпрокурор. Ним став народний депутат від "Слуги народу" Андрій Костін, як це пропонував президент Володимир Зеленський.