"Надежда на честные суды есть": Высший совет правосудия пополнили еще два члена, один из них — участник Евромайдана

Оба кандидата получили наибольшую поддержку со стороны нардепов Верховной Рады

В понедельник, 15 августа, Высший совет правосудия пополнился двумя новыми кандидатами — в орган прошли Роман Маселко и Николай Мороз. После этих назначений некоторые из общественных деятелей заявили, что появилась надежда на честные суды в Украине.

Как сообщил в Telegram нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, свои голоса за Маселко отдали 203 народных избранника, а за Мороза проголосовал 291 депутат Верховной Рады. Еще два кандидата — Елена Заичко и Вячеслав Талько — которые получили 137 и 79 голосов соответственно, не прошли в ВСП. А в финальном голосовании за двух кандидатов отдали голоса 258 членов парламента.

Краткая справка о кандидатах, шедших в ВСП

На избрание членом ВСП Романа Маселко, который во времена Евромайдана бесплатно защищал в качестве адвоката около двух десятков автомайдановцев, отреагировали в Центре противодействия коррупции. Там отметили, что центр несколько лет добивался судебной реформы и назначение Маселко – промежуточный результат.

"Назначение в ВСП Романа Маселко, известного борца за независимость и честность судов, не является завершением реформы, однако это важный шаг в ее направлении. Впереди другие назначения, в частности, 8 членов ВСП должны выбрать судьи. И мы до сих пор очень скептичны к их выбору, поэтому будем тщательно следить за процессом в дальнейшем. Судейская мафия пыталась сорвать сегодняшнее голосование. Но этот план провалился, в том числе благодаря сплоченности общества. Держим в дальнейшем!", — говорится в сообщении Центра противодействия коррупции.

Между тем, общественный деятель и волонтер Роман Балан (больше известный как Роман Синицын) на своей странице в Facebook отметил, что избрание Маселко и Мороза в Высший совет правосудия дает надежду на честные суды в Украине и поблагодарил за такое голосование депутатов Верховной Рады.

"Только что совет назначил двух членов ВСП. Рому Маселко и Николая Мороза. А значит, надежда на судебную реформу и честные суды все-таки есть", — написал волонтер.

Справка: Высший совет правосудия (ВСП) — коллегиальный, независимый конституционный орган государственной власти и судейского управления, который действует в Украине на постоянной основе для обеспечения независимости судебной власти, ее функционирования на основе ответственности, подотчетности перед обществом, формирования добропорядочного и высокопрофессионального корпуса судей, соблюдение норм Конституции и законов Украины, а также профессиональной этики в деятельности судей и прокуроров.

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