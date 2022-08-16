Хорошої погоди не варто чекати: прогноз на 16 серпня

Україну накриє опадами до кінця тижня

Україна цього тижня не виходитиме із зони зниженого тиску, а тому дощі та грози варто чекати по всій території країни.

Як йдеться у прогнозі Укргідрометцентру, на більшій частині території України 16 серпня температура повітря не підвищуватиметься вище +30 градусів, а місцями взагалі можна буде побачити +23…+25 градусів.

Втім, у східних та південних областях стовпчик термометра утримуватиметься в районі +30…+32 градусів, а на Луганщині взагалі може бути до +34 градусів.

Приблизно така сама картина спостерігатиметься і в середу, 17 серпня. Невеликі температурні коливання можливі, але загалом на погодну картину вони не вплинуть.

Жителі західних областей отримають невеликий перепочинок від дощів у четвер, проте надовго суха погода там не затримається.

Як повідомлялося раніше, в Україні початок осені обіцяє бути відносно теплим, а в жовтні до країни навіть прийде "бабине літо". Загалом осінь 2022 року буде приблизно на 1,3-1,4 градуса тепліше за звичну норму. Водночас під час осіннього екватора очікуються сильні дощі.