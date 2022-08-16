Хорошей погоды ждать не стоит: прогноз на 16 августа

Украину накроет осадками до конца недели

Украина на этой неделе не будет выходить из зоны пониженного давления, а потому дожди и грозы стоит ждать по всей территории страны.

Как говорится в прогнозе Укргидрометцентра, на большей части территории Украины 16 августа температура воздуха не будет повышаться выше +30 градусов, а местами и вовсе можно будет увидеть +23…+25 градусов.

Впрочем, в восточных и южных областях столбик термометра будет удерживаться в районе +30…+32 градусов, а на Луганщине и вовсе может быть до +34 градусов.

Примерно такая же картина будет наблюдаться и в среду, 17 августа. Небольшие температурные колебания возможны, но в целом на погодную картину они особо не повлияют.

Жители западных областей получат небольшую передышку от дождей в четверг, однако надолго сухая погода там не задержится.

Как сообщалось ранее, в Украине начало осени обещает быть относительно теплым, а в октябре в страну даже придет "бабье лето". В целом осень 2022 года будет примерно на 1,3-1,4 градуса теплее уже привычной нормы. В то же время, во время осеннего экватора ожидаются сильные дожди.