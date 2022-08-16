"Пекельна дорога життя": росіяни цілодобово тримають людей на блокпостах, не даючи виїхати до Запоріжжя (фото)

Людям доводиться сидіти на землі під сонцем та під дощем

Після початку російського вторгнення в Україну багато українців, які опинилися на непідконтрольній території, почали шукати способи вибратися з окупації. Однак із кожним днем це зробити все складніше.

Так "дорога життя" Мелітополь-Запоріжжя вже отримала прізвисько "пекельної", через те, що багатьом доводиться стояти на блокпостах цілодобово. Як повідомляє РІА-Мелітополь, чекати людям доводиться під палючими променями сонця або під дощем.

Видання поділилося кількома фотографіями того, як сотням людей доводиться чекати на можливість проїхати, сидячи або лежачи прямо на землі.

Легковики та вантажівки стоять в окремих лавах, адже після заборони на рух вантажівок із боку Запоріжжя росіяни перестали випускати їх на підконтрольні території.

До того ж окупанти на блокпостах перестали випускати людей за виписаними від руки довіреностями, та вимагають надання їх на нотаріально завіреному бланку. Однак у Мелітополі такий зробити неможливо, що лише додає проблем багатьом українцям, які застрягли в черзі.

Іноді на блокпост приїжджає гауляйтер Василівки Наталія Романиченко, і в ці дні росіяни зазвичай випускають у бік Запоріжжя більше машин.

Нині в черзі найбільше машин з Енергодару, через загострення ситуації навколо Запорізької АЕС багато хто з тамтешніх жителів поспішає виїхати.

Мелітопольські підприємці вже встигли налагодити бізнес із постачання гарячої їжі для людей, які цілодобово стоять у черзі. В основному це вихідці з Херсона, Нової Каховки, Енергодару та Бердянська, а мелітопольці зазвичай приїжджають уранці, щоб відзначитись у черзі, а на ночівлю їдуть додому.

Як повідомлялося раніше, російські окупанти вдалися до нового виду терору місцевого населення у Мелітополі. Через новий навчальний рік у місті почали шантажувати батьків тим, що якщо ті не приведуть дітей до шкіл, то у них заберуть батьківські права.