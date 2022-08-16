"Адская дорога жизни": россияне сутками держат людей на блокпостах, не давая уехать в Запорожье (фото)

Людям приходится сидеть на земле под солнцем и под дождем

После начала российского вторжения в Украину, многие украинцы, которые оказались на неподконтрольной территории, начали искать способы выбраться из оккупации. Однако с каждым днем это сделать все сложнее.

Так "дорога жизни" Мелитополь-Запорожье уже получила прозвище "адской", из-за того, что многим приходится стоять на блокпостах сутками. Как сообщает РИА-Мелитополь, ждать людям приходится под палящими лучами солнца или под дождем.

Издание поделилось несколькими фотографиями того, как сотням людей приходится ожидать возможности проехать, сидя или лежа прямо на земле.

Легковушки и грузовики стоят в отдельных рядах, ведь после запрета на движение грузовиков со стороны Запорожья, россияне перестали выпускать их на подконтрольные территории.

К тому же оккупанты на блокпостах перестали выпускать людей по доверенностям, выписанным от руки и требуют предоставления их на нотариально заверенном бланке. Однако в Мелитополе такой сделать невозможно, что лишь добавляет проблем многим застрявшим в очереди украинцам.

Иногда на блокпост приезжает гауляйтер Васильевки Наталья Романиченко и в эти дни россияне обычно выпускают в сторону Запорожья больше машин.

В настоящее время в очереди больше всего машин из Энергодара, из-за обострения ситуации вокруг Запорожской АЭС, многие из них спешат выехать.

Мелитопольские предприниматели уже успели наладить бизнес по поставкам горячей пищи для людей, которые сутками стоят в очереди. В основном это выходцы из Херсона, Новой Каховки, Энергодара и Бердянска, а мелитопольцы обычно приезжают утром, чтобы отметиться в очереди, а на ночевку уезжают домой.

Как сообщалось ранее, российские оккупанты прибегли к новому виду террора местного населения в Мелитополе. Из-за приближающегося нового учебного года в городе начали шантажировать родителей тем, что если те не приведут детей в школы, то у них заберут родительские права.