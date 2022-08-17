росія почала наступ на трьох напрямках: актуальні карти боїв в Україні

Ситуація на Донеччині загострюється

Вибухи в Криму як український удар по логістичним об’єктам не порушують зобов’язань нашої країни перед західними партнерами, оскільки Крим залишається українською територією. Атаки на російські позиції, на думку експертів Інституту вивчення війни, є частиною українського контрнаступу щодо відновлення контролю над західним берегом Дніпра.

Вони також зазначають, що росіяни не припинили атак на півдні України. Вони намагалися наступати на півночі та північному заході Херсонської області. Спроби були марними.

Також в Інституті вивчення війни зазначили, що окупанти розпочинають три наступальні операції — навколо Бахмута, на південний захід від Авдіївки та на південний захід від Донецька. При цьому наземні атаки у бік Сіверська та Слов’янська не припинилися.

Карта боїв в Україні

Схід України

Ізюм-Слов’янськ

У районі Мазанівки російські війська відступили після ще одного штурму. На лінії Ізюм-Слов’янськ у районі парку "Святі гори" українські військові могли просунутися. Сильні обстріли кордону Харківської та Донецької областей продовжуються. Українські військові відкривають вогонь у відповідь, щоб пошкодити російські лінії зв’язку, зокрема, відомо про пошкодження залізничного мосту біля Грушівки.

Сіверськ

Окупанти намагалися штурмувати у бік Івано-Дар’євки з боку Лисичанська, але відступили після втрат.

Бахмут

Ворог атакує у бік Бахмута з півдня, південного та північного сходу. Штурмували Соледар, Бахмутське, Майорськ, Зайцеве.

Авдіївка

Росіяни вели наступальні операції на південному заході від Авдіївки. Вони атакують у бік Невельського.

Донецьк

Ворог з боку окупованого Донецька частково успішно атакував у бік Новомихайлівки. Бойові дії продовжуються.

Карта боїв на сході

Харків

Окупанти не атакували на харківському напрямку, але росія продовжує ракетні обстріли міста. За даними місцевої влади, вони посилилися. Населені пункти області під вогнем не тільки ракет та РСЗВ, а й танків та артилерії.

Карта боїв біля Харкова

Південь України

Окупанти останніми днями намагалися просунутися на півночі та північному заході Херсонської області. Біля Новогригорівки вони відступили після спроб покращити позиції, також безуспішними були спроби в районі Білогірці та розвідка боєм в Осокорівці. Зазначається, що росгвардійців та чеченців дедалі частіше передислокують на Херсонщину, щоб відловлювати дезертирів. Українські сили продовжили завдавати підтверджених ударів по російським складам боєприпасів та опорним пунктам, зокрема в Новопетрівці, Сухому Ставку, Максимівці.

Карта боїв на півдні

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росія продовжує ракетний терор України — вибухи пролунали в Одесі. Також військові експерти вважають, що восени військові дії можуть бути не менш активними, ніж улітку — ситуація на фронті може загостритися.