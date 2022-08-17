Ситуація загострюється на Донбасі: у Генштабі розповіли, де точаться бої (карта, відео)

Ворожі війська активізувалися на Сході

Окупанти продовжують атакувати та обстрілювати Україну по всій лінії фронту понад тисячу кілометрів та вглиб країни. Вранці 16 серпня під ракетним ударом опинилася Одеса. Ситуація на лінії зіткнення з ворогом напружена — на багатьох точках точаться важкі бої.

За даними Генштабу ЗСУ, окупанти знову активізувалися на Харківщині. Окрім використання розвідки безпілотниками, під вогнем окупантів Харків, а також щонайменше 20 населених пунктів в області.

Ворог атакує у бік Чугуєва. Наступ росіян зафіксовано біля Леб’яжого та Базаліївки, бої продовжуються. Частину місцевості біля Леб’яжого ворог дистанційно замінував.

Карта атак Росії у бік Харкова/ Карта — deepstatemap

Бої також тривають і на південному кордоні області — на Слов’янському напрямі атаку ворога вдалося відбити в районі Богородичного, біля Мазанівки та Новодмитрівки тривають бої. Наступ ворога вдалося відбити також і в районі Спірного на Краматорському напрямку.

Активно атакують росіяни на напрямі Бахмуту. Окрім обстрілів та авіаударів, ворог вів наземні штурми та настання біля Залізного, Шумів, Зайцевого — атаки вдалося відбити. Тривають бої у Соледара та Бахмутського.

Карта атак Росії у бік Бахмута/Карта — deepstatemap

На Авдіївському напрямку бої продовжуються біля Опитного. Зазначається також збільшення обстрілів на Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Ворог намагався прорватись біля Шевченкового — відступив. Бій триває біля Новомихайлівки.

На Південнобузькому напрямку під вогнем десятки населених пунктів, ворог веде активні обстріли та намагається поповнити свої втрати. Раніше "Телеграф" повідомляв, що міністр оборони України оцінив втрати серед атакуючих Україну військ. Він заявив, що росія втратила третину елітних військових та тисячу льотчиків.

Згідно з картами бойових дій, росія розпочала наступ на трьох напрямках — від Донецька, біля Авдіївки та на Бахмут.