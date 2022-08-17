Зливи, грози та +35 тепла: чим ще здивує літо українців

Сонячних днів буде більше, аніж дощових

До кінця літа залишилося зовсім мало часу, щоб насолодитися теплом та сонцем, але навіть погодні умови в цьому плані пішли українцям назустріч. У більшості регіонів України до кінця літа буде спекотно, а дощі турбуватимуть лише декілька днів.

Як свідчать дані погодного сайту gismeteo.ua, трохи прохолодніше буде у західних областях України, тоді як у східних — сонце припікатиме до +35 градусів тепла.

У Києві до кінця літа температурні показники будуть стабільними — на рівні +29 +31 градусів тепла вдень. При цьому 17 та 18 серпня синоптики прогнозують невеликі дощі, а от 21 серпня у столиці буде гроза та злива. Решту днів до кінця літа буде сонячно, або хмарно з проясненнями.

У Харкові останні два тижні літа принесуть дощі та грози з 17 по 19 серпня, а решта днів буде сухо, а сонячні дні змінюватимуться з похмурими, але без дощів. Температурні показники вдень коливатимуться від +31 до +34 градусів, а вночі — від +19 до +23.

У Дніпрі період з 17 по 21 серпня супроводжуватиметься дощами, грозами та зливами, після чого опади відступлять аж до кінця серпня. Попри дощі температура повітря у місті буде високою — аж до +35 градусів тепла вдень, а вночі очікується від +20 до +23 градусів.

В Одесі дощі з грозами очікуються 17, 18 та 21 серпня, усі інші дні у місті та на околицях буде сухо та спекотно. Температура повітря вдень підніматиметься до позначок у +27 +30, а вночі очікується від +20 до +25 тепла.

У Львові залишок серпня принесе дощі 21 та 22 числа, а інші дні радуватимуть теплом та помірними температурами. Вдень синоптики прогнозують в середньому +29 тепла, а вночі — +18.

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