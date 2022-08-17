Ливни, грозы и +35 тепла: чем еще удивит лето украинцев

Солнечных дней будет больше, чем дождевых

До конца лета осталось совсем мало времени, чтобы насладиться теплом и солнцем, но даже погодные условия в этом плане пошли навстречу украинцам. В большинстве регионов Украины до конца лета будет жарко, а дожди будут беспокоить всего несколько дней.

Как свидетельствуют данные погодного сайта gismeteo.ua, немного прохладнее будет в западных областях Украины, в то время как в восточных — солнце будет припекать до +35 градусов тепла.

В Киеве до конца лета температурные показатели будут стабильными – на уровне +29 +31 градусов тепла днем. 17 и 18 августа синоптики прогнозируют небольшие дожди, а вот 21 августа в столице будет гроза и ливень. Остальные дни до конца лета будет солнечно, или облачно с прояснениями.

В Харькове последние две недели лета принесут дожди и грозы с 17 по 19 августа, а остальные дни будут сухими. Солнечные дни будут меняться с пасмурными, но без дождей. Температурные показатели днем будут колебаться от +31 до +34 градусов, а ночью от +19 до +23.

В Днепре период с 17 по 21 августа будет сопровождаться дождями, грозами и ливнями, после чего осадки отступят до конца августа. Несмотря на дожди, температура воздуха в городе будет высокой — вплоть до +35 градусов тепла днем, а ночью ожидается от +20 до +23 градусов.

В Одессе дожди с грозами ожидаются 17, 18 и 21 августа, все остальные дни в городе и в окрестностях будет сухо и жарко. Температура воздуха днем будет подниматься до отметок в +27+30, а ночью ожидается от +20 до +25 тепла.

Во Львове остаток августа принесет дожди 21 и 22 числа, а в другие дни будут радовать теплом и умеренными температурами. Днем синоптики прогнозируют в среднем +29 тепла, а ночью – +18.

Ранее "Телеграф" сообщал, чем удивит украинцев начало нынешней осени. Также мы писали, что в этом году зимой могут быть короткие периоды сильных морозов, однако в целом следует ожидать, что температура воздуха будет держаться выше нормальных значений.