"Рускій мір забрав життя моєї матусі": у Харкові загинула мати відомої спортсменки

Легкоатлетка показала наслідки влучання російської ракети в її квартиру

Безсовісну та цинічну брехню росіян, які заявили буцімто знищили у ніч проти 18 серпня в Харкові майже сотню найманців, у дуже страшний спосіб розвінчала українська легкоатлетка, стрибунка у висоту Катерина Табашник. Дівчина повідомила, що під час обстрілу житлових районів загинула її мати, а їхня квартира була зруйнована вщент.

Про це Табашник розповіла у сторіс свого Instagram. "Рускій мір забрав життя моєї матусі. Звільнив мене від мого дому і всього мого життя. Як же я вас ненавиджу", — написала спортсменка. Вона також показала кадри зруйнованої квартири із залишками своїх спортивних трофеїв.

Сторіс Катерини Табашник

Як зазначив журналіст Денис Казанський, який поширив цю новину, колись Харків був цілком проросійськи налаштованим містом України. "Але після всього кошмару останніх місяців навряд чи можна знайти інше місто в Україні, де б так ненавиділи росію та росіян за все, що вони творять", — написав він у своєму телеграм-каналі.

Як повідомляв "Телеграф", голова Харківської ОВА Олег Синєгубов назвав минулу ніч у Харкові одною з найстрашніших від початку війни. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних партнерів надати ЗСУ максимальну допомогу, щоби зупинити путіна і його армію.