Церковний набат і гудок поїзда: в Україні введуть нові сигнали тривог (відео)
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Сигнали ввели не по всій Україні, а лише в низці громад
Оскільки росія все частіше вдається до ядерного шантажу, деякі територіальні громади запровадили нові сигнали тривоги, які інформуватимуть про хімічну чи радіоактивну небезпеку, а також про оголошення евакуації.
Як повідомляє Центр протидії дезінформації до Фейсбуку, відповідні типи тривог будуть запроваджені не по всій Україні, а лише у низці територіальних громад. Втім, там не стали вказувати у яких саме.
Як сигнал хімічної небезпеки був використаний дзвін.
Увімкнувши сигнал радіаційної небезпеки, українці почують звуки набату.
А якщо буде оголошено евакуацію, то українцям включать звук гудка поїзда.
Під час оголошення сигналів хімічної або радіаційної небезпеки варто негайно сховатися в приміщенні та спробувати максимально загерметизувати його. А от у разі оголошення евакуації, треба включити радіо чи телебачення та дотримуватися всіх інструкцій влади.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що постійні обстріли Запорізької АЕС з боку російських окупантів, а також той факт, що вони почали стягувати на атомний об’єкт вибухівку, спричинили те, що ситуація на станції повністю вийшла з-під контролю. МАГАТЕ буквально благає допустити туди перевірку, зазначивши, що росіяни порушили всі принципи ядерної безпеки.