Колокольный звон и гудок поезда: в Украине введут новые сигналы тревог (видео)

Сигналы ввели не по всей Украине, а лишь в ряде громад

Поскольку россия все чаще прибегает к ядерному шантажу, некоторые территориальные общины ввели новые сигналы тревоги, которые будут информировать о химической или радиоактивной опасности, а также об объявлении эвакуации.

Как сообщает Центр противодействия дезинформации в Фейсбук, соответствующие типы тревог будут введены не по всей Украине, а лишь в ряде территориальных общин. Впрочем, там не стали указывать в каких именно.

В качестве сигнала химической опасности был использован звон колоколов.

При включении сигнала радиационной опасности украинцы услышат звуки набата.

А если будет объявлена эвакуация, то украинцам включат звук гудка поезда.

Во время объявления сигналов химической или радиационной опасности, стоит немедленно укрыться в помещении и попытаться максимально загерметизировать его. А вот в случае объявления эвакуации, надо включить радио или телевидение и следовать всем инструкциям властей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что постоянные обстрелы Запорожской АЭС со стороны российских оккупантов, а также тот факт, что они начали стягивать на атомный объект взрывчатку, привели к тому, что ситуация на станции полностью вышла из-под контроля. МАГАТЭ буквально умоляет допустить туда проверку, отметив, что россияне нарушили все принципы ядерной безопасности.