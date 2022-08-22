"Таке страшидло": Таня Брик та наречена Розенко здивували різкими змінами у зовнішності (відео)

Дівчата вирішили донести до шанувальників "спеціальні меседжі"

Переможниця проекту "Супер топ-модель по-українськи 2020" Таня Брик, яка виступила на конкурсі з промовою про захист жінок від домашнього насильства, вирішила не обмежуватися одними лише словами, і показати за допомогою гумору, що навіть у наймилішій дівчині глибоко в душі живе справжня жінка-вамп.

Для цього вона у своєму Instagram опублікувала відео, на якому постає спочатку в образі скромної домогосподарки, а потім раптово — "по клацанню пальця" перетворюється на небезпечну красуню, якій краще "не класти палець у рот".

Деякі фолловеври Тетяни розцінили ролик як натяк – мовляв, не варто недооцінювати та ображати "домашніх жінок", адже в кожній з них живе "прекрасна і небезпечна" хижачка, тому таких краще любити та плекати, а не "доводити до кипіння".

Таня Брик у незвичайному образі

У коментарях фоловери відзначають, що навіть у " светрі " і окулярах Таня не дуже й схожа на " простушку ". Але більшість погоджуються — дійсно, навіть така красуня може легко перетворитися на жінку-вамп, тому з ними краще бути обережнішими.

Коменты до просту Брик

Ще одна красуня, яка здивувала різкими змінами у зовнішності, це "наречена" чи "громадянська дружина" колишнього віце-прем’єра Павла Розенка — телеведуча Олена-Крістіна Лебідь.

Вона зважилася на дуже кардинальний крок, представши в образі страшилища.

"Хочу вам сказати, що я ... таке страшидло", — сказала красуня.

Звичайно, багато шанувальників не на жарт розхвилювалися: що трапилося з Христиною?

Виявилося, що це був лише спеціальний трюк, за допомогою якого вона вирішила оголосити про повернення на ТБ її програми "Аферисти в мережах" та її новий графік виходу.

Звичайно, шанувальники поспішили заспокоїти Олену-Крістіну, написавши, що вона насправді красуня, і не варто так переживати через тимчасові зміни образу.

Коментарі до посади Олени-Крістини

Нагадаємо, що іноді чоловікам важко зрозуміти жіночі думки, тому їм зазвичай радять залишити це заняття.