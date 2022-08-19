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Притула купив супутник, щоб фотки розбитого кримського мосту були якомога якіснішими: забавні приколи та меми на злобу дня

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Притула купив супутник, щоб фотки розбитого кримського мосту були якомога якіснішими: забавні приколи та меми на злобу дня Новина оновлена 19 серпня 2022, 10:04

У мережі вже готуються збирати гроші на Зірку смерті, Чумацький шлях і навіть Євразію.

У п’ятницю, 19 серпня, відомий український шоумен Сергій Притула, який зараз активно займається волонтерством, повідомив, що через свій благодійний фонд купив для ЗСУ космічний супутник. Ця подія не залишилася непоміченою в соцмережах, і, крім свого захоплення, українці почали активно створювати різні приколи та меми на цю тематику. Нагадаємо, що супутник придбали на гроші, які збиралися на "Байрактари". Оскільки дрони турецький виробник Україні подарував, а Притула вирішив витратити зібрані кошти на "щось краще".

"Телеграф" зібрав найкращі приколи із соцмереж про супутника для ЗСУ. У добірці є жарти і про Притулу, і про Кримський міст, і звичайно ж про реакцію росіян на таку покупку.

Приколи про супутник для ЗСУ від Сергія Притули
Приколи про супутник для ЗСУ від Сергія Притули
Приколи про супутник для ЗСУ від Сергія Притули
Приколи про супутник для ЗСУ від Сергія Притули
Приколи про супутник для ЗСУ від Сергія Притули
Приколи про супутник для ЗСУ від Сергія Притули
Приколи про супутник для ЗСУ від Сергія Притули
Приколи про супутник для ЗСУ від Сергія Притули
Приколи про супутник для ЗСУ від Сергія Притули
Приколи про супутник для ЗСУ від Сергія Притули
Приколи про супутник для ЗСУ від Сергія Притули
Приколи про супутник для ЗСУ від Сергія Притули
Приколи про супутник для ЗСУ від Сергія Притули
Приколи про супутник для ЗСУ від Сергія Притули
Приколи про супутник для ЗСУ від Сергія Притули
Приколи про супутник для ЗСУ від Сергія Притули
Приколи про супутник для ЗСУ від Сергія Притули
Приколи про супутник для ЗСУ від Сергія Притули

Як повідомляв "Телеграф", веселилися українці і через "бавовну" на Антонівському мості в Херсоні, і з наляканої русні на пляжі неподалік Джанкоя, коли там вибухнув аеродром.

Теги:
#Супутник #Сміх #Гумор #Приколи #Сергій Притула #Анекдоти