Притула купив супутник, щоб фотки розбитого кримського мосту були якомога якіснішими: забавні приколи та меми на злобу дня

У мережі вже готуються збирати гроші на Зірку смерті, Чумацький шлях і навіть Євразію.

У п’ятницю, 19 серпня, відомий український шоумен Сергій Притула, який зараз активно займається волонтерством, повідомив, що через свій благодійний фонд купив для ЗСУ космічний супутник. Ця подія не залишилася непоміченою в соцмережах, і, крім свого захоплення, українці почали активно створювати різні приколи та меми на цю тематику. Нагадаємо, що супутник придбали на гроші, які збиралися на "Байрактари". Оскільки дрони турецький виробник Україні подарував, а Притула вирішив витратити зібрані кошти на "щось краще".

"Телеграф" зібрав найкращі приколи із соцмереж про супутника для ЗСУ. У добірці є жарти і про Притулу, і про Кримський міст, і звичайно ж про реакцію росіян на таку покупку.

Як повідомляв "Телеграф", веселилися українці і через "бавовну" на Антонівському мості в Херсоні, і з наляканої русні на пляжі неподалік Джанкоя, коли там вибухнув аеродром.