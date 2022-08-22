"Такое страшидло": Таня Брык и невеста Розенко удивили резкими переменами во внешности (видео)

Девушки решили донести до поклонников "специальные месседжи"

Победительницы проекта "Супер топ-модель по-украински 2020" Таня Брык, выступившая на конкурсе с речью о защите женщин от домашнего насилия, решила не ограничиваться одними лишь словами, и показать при помощи юмора, что даже в самой миленькой девушке глубоко в душе живет настоящая женщина-вамп.

Для этого она в своем Instagram опубликовала видео, на котором предстает сначала в образе скромной домохозяйки, а затем внезапно – "по щелчку пальца" превращается в опасную красотку, которой лучше "не класть палец в рот".

Некоторые фолловевры Татьяны расценили ролик как намек – дескать, не стоит недооценивать и обижать "домашних женщин", ведь в каждой из них живет "прекрасная и опасная" хищница, поэтому таких лучше любить и лелеять, а не "доводить до кипения".

Таня Брык в необычном образе

В комментариях фолловеры отмечают, что даже в "свитерке" и очках Таня не очень-то и похожа на "простушку". Но большинство соглашаются – действительно, даже такая красотка может легко превратиться в женщину-вамп, поэтому с ними лучше быть поосторожнее…

Еще одна красавица, которая удивила резкими переменами во внешности, это "невеста" или "гражданская жена" бывшего вице-премьера Павла Розенко — телеведущая Елена-Кристина Лебедь.

Она решилась на очень кардинальный шаг, представ в образе страшилища.

"Хочу вам сказать, что я ….такое страшидло", — сказала красавица.

Конечно, многие поклонники не на шутку разволновались: что случилось с Кристиной?

Оказалось, что это был всего лишь специальный трюк, с помощью которого она решила объявить о возвращении на ТВ ее программы "Аферисты в сетях" и ее новом графике выхода.

Конечно, поклонники поспешили успокоить Елену-Кристину, написав, что она на самом деле красавица, и не стоит так переживать из-за временных изменений образа.

Комментарии к посту Елены-Кристины

Напомним, что иногда мужчинам трудно понять женские мысли, поэтому им обычно советуют оставить это занятие.