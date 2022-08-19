Притула купил спутник, чтобы фотки разбитого крымского моста были как можно качественнее: забавные приколы и мемы на злобу дня

В сети уже готовятся собирать деньги на Звезду смерти, Млечный путь и даже на Евразию.

В пятницу, 19 августа, известный украинский шоумен Сергей Притула, который сейчас активно занимается волонтерством, сообщил, что через свой благотворительный фонд купил для ВСУ космический спутник. Это событие не осталось незамеченным в соцсетях, и помимо своего восхищения, украинцы начали активно создавать различные приколы и мемы на эту тематику. Напомним, что спутник приобрели на деньги, которые собирались на "Байрактары". Поскольку дроны турецкий производитель Украине подарил, а Притула решил потратить собранные средства на "кое-что по лучше".

"Телеграф" собрал лучшие приколы из соцсетей о спутнике для ВСУ. В подборке есть шутки и про Притулу, и про Крымский мост, и конечно же о реакции россиян на такую покупку.

Как сообщал "Телеграф", веселились украинцы и из-за "бавовны" на Антоновском мосту в Херсоне, и из напуганной русни на пляже неподалеку от Джанкоя, когда там взорвался аэродром.