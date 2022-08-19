Укр

Притула купил спутник, чтобы фотки разбитого крымского моста были как можно качественнее: забавные приколы и мемы на злобу дня

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Притула купил спутник, чтобы фотки разбитого крымского моста были как можно качественнее: забавные приколы и мемы на злобу дня Новость обновлена 19 августа 2022, 10:04

В сети уже готовятся собирать деньги на Звезду смерти, Млечный путь и даже на Евразию.

В пятницу, 19 августа, известный украинский шоумен Сергей Притула, который сейчас активно занимается волонтерством, сообщил, что через свой благотворительный фонд купил для ВСУ космический спутник. Это событие не осталось незамеченным в соцсетях, и помимо своего восхищения, украинцы начали активно создавать различные приколы и мемы на эту тематику. Напомним, что спутник приобрели на деньги, которые собирались на "Байрактары". Поскольку дроны турецкий производитель Украине подарил, а Притула решил потратить собранные средства на "кое-что по лучше".

"Телеграф" собрал лучшие приколы из соцсетей о спутнике для ВСУ. В подборке есть шутки и про Притулу, и про Крымский мост, и конечно же о реакции россиян на такую покупку.

Приколи про супутник для ЗСУ від Сергія Притули
Приколи про супутник для ЗСУ від Сергія Притули
Приколи про супутник для ЗСУ від Сергія Притули
Приколи про супутник для ЗСУ від Сергія Притули
Приколи про супутник для ЗСУ від Сергія Притули
Приколи про супутник для ЗСУ від Сергія Притули
Приколи про супутник для ЗСУ від Сергія Притули
Приколи про супутник для ЗСУ від Сергія Притули
Приколи про супутник для ЗСУ від Сергія Притули
Приколи про супутник для ЗСУ від Сергія Притули
Приколи про супутник для ЗСУ від Сергія Притули
Приколи про супутник для ЗСУ від Сергія Притули
Приколи про супутник для ЗСУ від Сергія Притули
Приколи про супутник для ЗСУ від Сергія Притули
Приколи про супутник для ЗСУ від Сергія Притули
Приколи про супутник для ЗСУ від Сергія Притули
Приколи про супутник для ЗСУ від Сергія Притули
Приколи про супутник для ЗСУ від Сергія Притули

Как сообщал "Телеграф", веселились украинцы и из-за "бавовны" на Антоновском мосту в Херсоне, и из напуганной русни на пляже неподалеку от Джанкоя, когда там взорвался аэродром.

Теги:
#Спутник #Смех #Юмор #Приколы #Сергей Притула #Анекдоты