До війни готувалися, але... Данілов відкрив, що стало справжнім ударом у спину 24 лютого

Секретар РНБО через запевнення з боку Білорусі навіть не вивозив свою родину за кордон

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, який раніше впевнено припускав удари по військових об’єктах на території росії, розповив, через що Україна виявилась не готовою до масштабів російського вторгнення 24 лютого. За його словами, причиною стала брехня білоруського керівництва.

Як розповів Данілов у інтерв’ю виданню "Бабель", вторгнення з території Білорусі стало ножем у спину. "За декілька днів до повномасштабного вторгнення було пряме спілкування нашого міністра оборони з міністром оборони Білорусі (Віктором Хреніним, — ред.). Він гарантував, давав слово генерала, офіцера, що такого не буде. Наступного дня голова нашої прикордонної служби спілкувався зі своїм колегою також на цю тему, і той його теж запевнив на 100%, що наступу не буде. Взагалі у нашому розумінні ситуації дійсно не було уявлення саме про такий формат війни. донецький, луганський напрям. Як варіант — харківський, але такої агресії, як 24 лютого, ми не очікували, розумієте?", — сказав Данілов.

Разом з тим він вкотре наголосив, що спекуляції на тему того, що Україну не готували до війни, неправда. На підтвердження своїх слів він розповів, що на момент вторгнення вся його численна родина перебувала в Україні. "Усі мої діти, онуки, близькі були тут. Жодній людині в Україні я не сказав, що 24 лютого буде війна", — поділився секретар РНБО.

Данілов додав, що українська влада заздалегідь відпрацювала "дуже-дуже багато питань". Зокрема він вказав, як на підготовку до війни, на очищення інфопростору від прокремлівської пропаганди. "Якби ми не прибрали російську агентуру з інформаційного простору, то уявіть, що б нам з вами могли розповісти телеканали Медведчука (або правильно назвати — російської федерації) до 24 лютого", — сказав він. Також Данілов нагадав про санкції, які РНБО запровадив проти "людей, задіяних в схемах рф".

"Просто потрібно зробити аналіз. А усі хочуть спрощеної процедури, коли, скажімо так, виходить хтось із високопосадовців і каже: "Хлопці, у нас через тиждень-два почнеться війна, тому, будь ласка, всі ховайтеся", — підсумував Данілов.

Як повідомляв "Телеграф", раніше президент Володимир Зеленський в інтерв’ю The Washington Post пояснив, що українців не попереджали про вторгнення, щоби не викликати паніку і масову втечу людей. Ці слова голови держави викликали обурення у соцмережах і велике обговорення на межі скандалу.