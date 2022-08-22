К войне готовились, но... Данилов раскрыл, что стало настоящим ударом в спину 24 февраля

Секретарь СНБО из-за заверений со стороны Беларуси даже не вывозил свою семью за границу

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, ранее уверенно предполагавший удары по военным объектам на территории россии, рассказал, из-за чего Украина оказалась не готова к масштабам российского вторжения 24 февраля. По его словам, причиной стала ложь белорусского руководства.

Как рассказал Данилов в интервью изданию "Бабель", вторжение с территории Беларуси стало ножом в спину. "За несколько дней до полномасштабного вторжения было прямое общение нашего министра обороны с министром обороны Беларуси (Виктором Хрениным, — ред.). Он гарантировал, давал слово генерала, офицера, что такого не будет. На следующий день глава нашей пограничной службы общался со своим коллегой также на эту тему, и тот его тоже заверил на 100%, что наступления не будет. Вообще в нашем понимании ситуации действительно не было представления именно о таком формате войны. февраля, мы не ожидали, понимаете?", — сказал Данилов.

Вместе с тем он подчеркнул, что спекуляции на тему того, что Украину не готовили к войне, неправда. В подтверждение своих слов он рассказал, что на момент вторжения вся его многочисленная семья находилась в Украине. "Все мои дети, внуки, близкие были здесь. Ни одному человеку в Украине я не сказал, что 24 февраля будет война", — поделился секретарь СНБО.

Данилов добавил, что украинские власти заранее отработали "очень много вопросов". В частности, он указал, как на подготовку к войне, на очистку инфопространства от прокремлевской пропаганды. "Если бы мы не убрали российскую агентуру из информационного пространства, то представьте, что нам с вами могли бы рассказать телеканалы Медведчука (или правильно назвать — российской федерации) до 24 февраля", — сказал он. Также Данилов напомнил о санкциях, которые СНБО ввел против "людей, задействованных в схемах россии".

"Просто нужно сделать анализ. А все хотят упрощенной процедуры, когда, скажем так, выходит кто-то из чиновников и говорит: "Ребята, у нас через неделю-две начнется война, поэтому, пожалуйста, все прячьтесь", — подытожил Данилов.

Как сообщал "Телеграф", ранее президент Владимир Зеленский в интервью The Washington Post объяснил, что украинцев не предупреждали о вторжении, чтобы не вызвать панику и массовое бегство людей. Эти слова главы государства вызвали возмущение в соцсетях и обсуждение на грани скандала.