Паспорт допомогли зробити у партії Порошенка: ЗМІ дізналися подробиці про організатора "ботоферм"

Послугами російського IT-фахівця користувалися 300 осіб

Служба безпеки України 2 серпня ліквідувала мільйонну ботоферму, яку пов'язують з п'ятим президентом України Петром Порошенком. За даними ЗМІ, армія ботів працювала на партію "Європейська Солідарність", а її організатором виявився російський IT-фахівець Віктор Майстренко, який співпрацював з нардепом Артуром Герасимовим – близьким соратником Порошенка, який пізніше допоміг росіянину отримати громадянство України та ще й за спрощеною процедурою.

Про це у понеділок, 22 серпня, повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на джерела та відео за участі Майстренка, яке опинилося у їх розпорядженні.

Зв'язок з Герасимовим та громадянство України

На оприлюднених кадрах російський IT-фахівець прямо говорить про те, що він жив і мав бізнес у росії, а в Україну вперше приїхав у грудні 2013 року під час Майдану. Потім він з'являвся у Криму під час так званого "референдуму", результатом якого стала анексія українського півострова. Також Майстренко їздив у Донецьк та Слов'янськ на початку їх окупації.

"Потім повернувся в росію, у мене вибори (брав участь у проведенні кампанії – ред.). Після цього дзвінок, якийсь Максим Волков, він дістає "корочку" ФСБ і каже, що "у тебе три доби, щоб виїхати з росії". Я зідзвонився з Артуром Герасимовим, тоді в Донецьку готувалась передвиборча кампанія, він сказав, що "приїжджай, допоможу"", — розповів Майстренко в оперативному відео.

Росіянин розповів, що його зсадили на прикордонному пункті, адже у 2014-му чоловіки призовного віку не могли покидати територію росії. За словами Майстренка, він одразу зателефонував Герасимову, після чого на прикордонний пост дзвонили вже з Міноборони, а тоді чоловіка відправили в Шостку. Вже звідти він самостійно дістався у Київ.

"У Києві зустрілись з Артуром, він привіз мене на роботу, у нього було маркетингове агентство, і сказав, що я буду програмістом. Ненадовго, але щоб якось жити. А тоді повіз у квартиру і сказав, що отут будеш жити", — повідомив Майстренко.

Українська правда, опираючись на слова джерел, повідомила, що Майстренко до цього часу жив у квартирі, яка пов'язана з Артуром Герасимовим. У ній же СБУ проводила обшук та вилучала обладнання, з якого здійснювалося керування "ботофермою".

Керування "ботофермами"

Примітно, що Майстренко не заперечує, що він є автором програми "FB Combo", за допомогою якої можна "автоматизувати" роботу великої кількості Facebook-акаунтів. З використанням цього програмного забезпечення одна людина у звичайному режимі може управляти 1000 фейковими обліковими записами.

Доступ до програми Майстренка коштував всього 314 доларів. Слідчі кажуть, що його клієнтами були щонайменше 300 осіб. Ба більше, програму росіянин використовували адміністратори десятків спільнот, які мали здебільшого антивладне спрямування.

Обшук у квартирі Майстренка проводили співробітники СБУ

У нього вилучили близько 5000 сім карт та 200 мобільних модемів

Програма Майстренка дозволял керувати 1000 акаунтами одночасно

Раніше "Телеграф" повідомляв, що наприкінці травня нардеп Віктор Медведчук, якого підозрюють у держзраді, висунув проти Порошенка відразу кілька гучних звинувачень, серед яких виведення із державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара — Західний напрямок".