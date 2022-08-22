Паспорт помогли сделать в партии Порошенко: СМИ узнали подробности об организаторе "ботоферм"

Услугами российского IT-специалиста пользовались 300 человек

Служба безопасности Украины 2 августа ликвидировала миллионную ботоферму, которую связывают с пятым президентом Украины Петром Порошенко. По данным СМИ, армия ботов работала на партию "Европейская Солидарность", а ее организатором оказался российский IT-специалист Виктор Майстренко, который сотрудничал с нардепом Артуром Герасимовым – близким соратником Порошенко, который позже помог россиянину получить гражданство Украины и по упрощенной процедуре.

Об этом в понедельник, 22 августа, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники и видео с участием Майстренко, оказавшееся в их распоряжении.

Связь с Герасимовым и гражданство Украины

На обнародованных кадрах российский IT-специалист прямо говорит о том, что он жил и имел бизнес в россии, а в Украину впервые приехал в декабре 2013 во время Майдана. Затем он появлялся в Крыму во время так называемого "референдума", результатом которого стала аннексия украинского полуострова. Также Майстренко ездил в Донецк и Славянск в начале их оккупации.

"Потом вернулся в россию, у меня выборы (участвовал в проведении кампании – ред.). После этого звонок, некий Максим Волков, он достает "корочку" ФСБ и говорит, что "у тебя трое суток, чтобы уехать из россии". Я созвонился с Артуром Герасимовым, тогда в Донецке готовилась предвыборная кампания, он сказал, что "приезжай, помогу"", — рассказал Майстренко в оперативном видео.

Россиянин рассказал, что его высадили на пограничном пункте, ведь в 2014-м мужчины призывного возраста не могли покидать территорию россии. По словам Майстренко, он сразу позвонил по телефону Герасимову, после чего на пограничный пост звонили уже из Минобороны, а затем мужчину отправили в Шостку. Уже оттуда он самостоятельно добрался до Киева.

"В Киеве встретились с Артуром, он привез меня на работу, у него было маркетинговое агентство, и сказал, что я буду программистом. Ненадолго, но чтобы как-то жить. А тогда повез в квартиру и сказал, что здесь будешь жить", — сообщил Майстренко.

"Украинская правда", опираясь на слова источников, сообщила, что Майстренко жил до сих пор в квартире, которая связана с Артуром Герасимовым. В ней же СБУ производила обыск и изымала оборудование, из которого осуществлялось управление "ботофермой".

Управление "ботофермами"

Примечательно, что Майстренко не отрицает, что он автор программы "FB Combo", с помощью которой можно "автоматизировать" работу большого количества Facebook-аккаунтов. При использовании этого программного обеспечения один человек в обычном режиме может управлять 1000 фейковыми учетными записями.

Доступ к программе Майстренко стоил всего 314 долларов. Следователи говорят, что его клиентами были не менее 300 человек. Более того, программу россиянин использовали администраторы десятков сообществ, имевших в большинстве своем антивластное направление.

Обыск в квартире Майстренко проводили сотрудники СБУ

У него изъяли около 5000 сим карт и 200 мобильных модемов

Программа Майстренко позволяла управлять 1000 аккаунтами одновременно

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