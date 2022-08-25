Зеленський та Байден провели телефонну розмову: перші подробиці

Допомога Україні з боку США у відображенні російської агресії стала темою розмови Зеленського та Байдена

Через день після того, як президент США Джо Байден підписав виділення для України 2,98 млрд доларів, відбулася телефонна розмова між ним та главою Української держави Володимиром Зеленським.

Як повідомляє у четвер, 25 серпня, увечері у своєму акаунті в Твіттер Зеленський, співрозмовники обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги над росією та важливість притягнення рф до відповідальності за військові злочини.

"Провів чудову розмову з президентом США Джозефом Байденом. Подякував за непохитну підтримку українського народу – у сфері безпеки та фінансової – з боку США. Обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги над агресором та важливість притягнення росії до відповідальності за військові злочини", — написав він.

У свою чергу Байден зазначив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну та українців у боротьбі за захист свого суверенітету.

"Я говорив із президентом Зеленським, щоб привітати Україну з Днем незалежності. Я знаю, що це гірко-солодка річниця, але я ясно дав зрозуміти, що США продовжуватимуть підтримувати Україну та її народ у їхній боротьбі за захист свого суверенітету", — написав він у своєму акаунті в Твіттер.

Як повідомлялося, пресслужба Міністерства оборони США деталізувала, що передбачає виділену Україні рекордну військову допомогу у розмірі 2,98 млрд доларів.