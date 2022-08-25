Зеленский и Байден провели телефонный разговор: первые подробности

Помощь Украине со стороны США в отражении российской агрессии стала темой разговора Зеленского и Байдена

Спустя день после того, как президент США Джо Байден подписал выделение для Украины 2,98 млрд долларов, состоялся телефонный разговор между ним и главой Украинского государства Владимиром Зеленским.

Как сообщает в четверг, 25 августа, вечером в своем аккаунте в Твиттер Зеленский, собеседники обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к победе над рф и важность привлечения россии к ответственности за военные преступления.

"Провел великолепный разговор с президентом США Джозефом Байденом. Поблагодарил за непоколебимую поддержку украинского народа – в сфере безопасности и финансовую – со стороны США. Обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к победе над агрессором и важность привлечения россии к ответственности за военные преступления", — написал он.

В свою очередь Байден отметил, что США будут продолжать поддерживать Украину и украинцев в борьбе за защиту своего суверенитета.

"Я говорил с президентом Зеленским, чтобы поздравить Украину с Днем независимости. Я знаю, что это горько-сладкая годовщина, но я ясно дал понять, что США будут продолжать поддерживать Украину и ее народ в их борьбе за защиту своего суверенитета", — написал он в своем аккаунте в Твиттер.

Как сообщалось, пресс-служба Министерства обороны США детализировала, что предусматривает выделенная Украине рекордная военная помощь в размере 2,98 млрд долларов.