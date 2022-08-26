Життя по-"буржуїнськи": чи можна українцям використовувати "буржуйки" в зимовому опалювальному сезоні
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Використання "буржуйок" пов’язане з рядом "технічних" труднощів для споживача
Незважаючи на те, що у свідомості багатьох українців "буржуйка" асоціюється з "голодними та холодними" часами Громадянської війни початку 20 століття, ідея поставити таку піч цілком може відвідати і сьогодні багатьох наших співгромадян.
Причина до банальності проста – погрози держави-терориста Росії перекрити газовий вентиль Європі (і, відповідно, й Україні).
Зазвичай буржуйки використовувалися за відсутності централізованого опалення (але де гарантії, що такий апокаліптичний сценарій не повториться найближчої зими?).
Крім того, буржуйку можна поставити у гаражі або на дачі.
Але чи законною буде установка такого засобу опалення?
"Загалом, встановлювати таку піч у житловій квартирі, згідно із законодавством нашої країни, не можна. Це суперечить правилам пожежної безпеки, тому якщо в результаті використання буржуйки постраждає будинок або квартири інших людей, то ви будете притягнуті до кримінальної відповідальності. Крім того, існує низка проблем, з якими зіткнеться власник такого типу опалення ” – пише УНІАН.
Причини, знову ж таки, до банальності прості — нікуди виводити дим — або використовувати вентиляцію (що заборонено), або встановити трубу у вікні чи стіні, але через це в квартирі буде ще холодніше. Крім того, буржуйка опалює лише одну кімнату, а не всю квартиру. І при цьому великі ризики пожежі через постійне джерело відкритого вогню.
Єдиний варіант, при якому установку буржуйки виправдано, зазначають журналісти — це практично повністю зруйновані будинки, де неможливо відновити газо- та електропостачання для обігріву приміщення.
"І при цьому ви повинні розуміти, що вам доведеться не відходити від грубки, щоб зігрітися ", — йдеться у повідомленні.
Але як встановити буржуйку у квартирі? Виявляється, це теж дуже "хитра" справа.
Насамперед знадобляться:
- зварювальний апарат, щонайменше, на 200А та електроди, захисна маска та костюм для зварювання;
- болгарка (шліфмашинка), відрізні та шліфувальні круги по металу;
- шлаковідділювач (молоток);
- металева щітка;
- молоток, зубило, плоскогубці;
- рулетка, метр, крейда;
- дриль зварювання по металу.
Використовуючи цей великий набір інструментів, можна "сконструювати" саморобну буржуйку. Їх існує кілька видів, але найдоступнішою є буржуйка з бочки чи труби.
Для її виготовлення насамперед необхідно відзначити отвори для зольника та входу в систему. З вирізаних частин зробити дверцята, обрамити металевими пластинами і поставити клямку. Внизу від клямки (приблизно на відстані 10 см) усередині бочки приварити кронштейни – на них буде укладено колосник.
При цьому важливо пам’ятати: якщо ви робите грубку з труби, то дно та нижня частина мають бути заварені.
До нижньої частини необхідно приварити ніжки, а у верхній зробити отвір для димоходу та в нього вварити трубу. Потім встановити дверцята на петлі, визначити розташування замка.
"Враховуйте, що виготовлення та встановлення буржуйки — це трудомісткий процес, який під силу не кожному. Перш ніж це робити, переконайтеся в раціональності та безпеці своїх дій", — радить видання, і з такими рекомендаціями не можна погодитися — адже людське життя набагато дорожче за передбачуваний "комфорт" і "тепло" холодною зимою.
Нагадаємо, що, на думку багатьох експертів, для того щоб економити на теплі, не обов’язково відключатися від центрального опалення. Адже існує як мінімум 3 способи заощадити на центральному опаленні.